«Новости в 7» за 11 июля: когда запасаться дровами, итоги первого дня саммита НАТО, как связаны передозировки и доверие к полиции, смогла ли наша репортер обрести «Любовь с первого взгляда»

Сегодня в выпуске:

- Надо ли уже летом запасаться дровами на зиму? Как антироссийские санкции угрожают связанному с обработкой древесины бизнесу в Эстонии? Почему показатели импота и экспорта падают, выяснял наш корреспондент

- Местные сообщения: на станции Тапа обнаружено взрывное устройство, продовольственная помощь от государства нужна десяткам тысяч человек, правонарушения и несчастные случаи на пляжах

- Итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе. Новый план обороны стран Балтии, что ожидает Швецию и Украину.

- Число смертельных случаев от передозировки новыми опасными наркотиками резко увеличилось. Гибель молодого человека на фестивале в Пярну заставила общественность и власти по-новому взглянуть на эту проблему.

- Международная панорама: Нью-йорк накрыл библейский шторм, на юге Африки сильнейший снегопад, извержение вулкана в Исландии, певица Мадонна оправилась от болезни и продолжает мировое турне

- Эксперимент «Новостей в семь»: наша корреспондент стал участницой популярного развлекательного шоу о знакомствах «Любовь с первого взгляда». Почему этот формат набирает популярность и чем завершился раунд с ее участием - в нашем репортаже