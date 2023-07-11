Вт, 11.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Фото ⟩ Генерал-майор ВВС США пять лет подряд летом приезжает в Вильянди. На это есть одна причина

Facebook Twitter
Comments
Генерал-майор ВВС США Тийу Кера уже пятый год участвует в ремесленном лагере Вильяндиской академии культуры Craft Camp.
Генерал-майор ВВС США Тийу Кера уже пятый год участвует в ремесленном лагере Вильяндиской академии культуры Craft Camp. Фото: Jan Randar Raidma

Уже пятый год подряд уроженка Эстонии, генерал-майор ВВС США в отставке Тийу Кера в середине лета собирает вещи и отправляется в Вильянди, чтобы принять участие в лагере Craft Camp, который уже восемь лет привлекает любителей рукоделия со всего мира.

«Каждое лето я приезжаю в Вильянди, поскольку в Эстонии мои корни и сообщество Craft Camp, - сказала Тийу Кера. - Здесь хорошие учителя и материалы для ручных работ, что очень удобно».

Кера с детства интересовалась рукоделием, и еще в детстве она надеялась, что однажды сможет сама сшить себе народный костюм.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх