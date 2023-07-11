Фото ⟩ Генерал-майор ВВС США пять лет подряд летом приезжает в Вильянди. На это есть одна причина

Уже пятый год подряд уроженка Эстонии, генерал-майор ВВС США в отставке Тийу Кера в середине лета собирает вещи и отправляется в Вильянди, чтобы принять участие в лагере Craft Camp, который уже восемь лет привлекает любителей рукоделия со всего мира.