Уже пятый год подряд уроженка Эстонии, генерал-майор ВВС США в отставке Тийу Кера в середине лета собирает вещи и отправляется в Вильянди, чтобы принять участие в лагере Craft Camp, который уже восемь лет привлекает любителей рукоделия со всего мира.
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Фото ⟩ Генерал-майор ВВС США пять лет подряд летом приезжает в Вильянди. На это есть одна причина
«Каждое лето я приезжаю в Вильянди, поскольку в Эстонии мои корни и сообщество Craft Camp, - сказала Тийу Кера. - Здесь хорошие учителя и материалы для ручных работ, что очень удобно».