Певкур: новые планы обороны усилят безопасность Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны. «Утверждены новые планы обороны, Швеция вот-вот станет полноправным членом НАТО, и дальнейший путь Украины в НАТО стал более ясным», - отметил министр обороны Ханно Певкур.

«Эти военные планы устанавливают деятельность НАТО по коллективной обороне во всех областях ведения войны - на суше, в воздухе, на воде, в космосе и в киберпространстве. Они также касаются действий на разных этапах конфликта - в мирное время, во время кризиса и в боевой обстановке», - добавил Певкур.

«Мы уже обсудили следующие шаги для обеспечения реализации этих планов: например, усиление военного руководства, развитие вооруженных сил и военного потенциала, а также, конечно, и необходимые инвестиции в оборону и наращивание возможностей оборонной промышленности», - сказал Певкур.

«На совещании министров обороны выступил главнокомандующий силами НАТО генерал Каволи, который в сотрудничестве с Силами обороны государств-членов альянса разработал планы, соответствующие текущей ситуации в области безопасности. Вооруженные силы НАТО сильнее, чем год назад, и у нас также есть четкая цель для будущих разработок», - добавил министр обороны.

Министры обороны трех стран Балтии также подписали совместную декларацию по вопросам противовоздушной обороны, чтобы продвинуться к реализации ротационной модели системы ПВО, недавно принятой на встрече министров обороны стран НАТО.

«В результате взаимного сотрудничества страны Балтии уже создали единую сеть военных полигонов между своими странами, необходимую для учений авиации НАТО. Страны Балтии готовы немедленно внедрить новую модель и разместить у себя подразделения ПВО союзников. Об этом мы заявили и в нашей совместной декларации», - подчеркнул Певкур.