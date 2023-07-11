«Фото века»: снимок пары танцоров умилил весь интернет

Автор фотографии - Язеп Бренцис, который дал этому снимку название «Ниже опуститься невозможно...» (Zemāk krist nav iespējams...).

Автор фото сказал: «Не все поняли мой юмор, поэтому уточню. Слово "ниже" нужно читать в кавычках, тогда мой посыл будет понятнее. Если кто-то не знает, прекрасная пара - танцоры коллектива сениоров Dubnava Айна Кравале и Юрис Уртанс. Люди с большой буквы - как в жизни, так и в танце. Действительно гордимся!».

Коллеги из танцевального коллектива прокомментировали снимок с восторгом: «Физически ниже невозможно, а душевно - высочайший полет!», «Быть вместе, вместе чувствовать. Красиво!», «Это о любви и человечности».

Одна участница коллектива говорит: «Годами привычная картина! Со всем уважением! Только раньше Айна поднимала эту ногу повыше, чтобы Юрису было легче застегнуть... Ну, чего не сделаешь для умной женщины!».