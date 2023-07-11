«Человек с большим сердцем»: друзья вспоминают погибшего в Финляндии уроженца Эстонии

Марек родился в Кярла и жил в Курессааре. Он окончил Кярласкую основную школу и Курессаарескую гимназию.

Друзья Марека из Кярла рассказали, что он был большим любителем спорта.

«Благодаря своим баскетбольным талантам он дважды в составе команды BC KäSa занимал первое место в чемпионате Сааремаа в 2006 и 2012 годах. В составе баскетбольного клуба Vesse Марек участвовал в любительских лигах Эстонии», - говорят друзья.

По их словам Марек также неоднократно представлял Кярла на играх в волостях Сааремаа по волейболу, легкой атлетике, лыжному спорту и баскетболу.

«Он был человеком с большим сердцем и всегда был готов помогать другим», - вспоминают друзья погибшего.

Марек погиб на этих выходных в аварии в Финляндии в Инари. Он ехал на квадроцикле по песчаной проселочной дороге, когда по неизвестной причине съехал с дороги и врезался в дерево. Финская полиция устанавливает точные причины ДТП.