Почти треть рабочих мест в Эстонии находится под угрозой

Рабочие места, подверженные наибольшему риску автоматизации, составляют в среднем 27% рабочей силы в странах ОЭСР, при этом страны Восточной Европы наиболее подвержены риску, сообщила базирующаяся в Париже организация в своем прогнозе занятости на 2023 год.

По данным ОЭСР, в Эстонии 30% рабочих мест находятся под серьезной угрозой. Таким образом, мы занимаем десятое место среди 38 развитых стран.

Рабочими местами с наивысшим риском считают те, где более четверти необходимых навыков, по мнению экспертов в области искусственного интеллекта, легко автоматизируются.

По данным ОЭСР, пока мало доказательств того, что развитие искусственного интеллекта окажет значительное влияние на рабочие места, но это может быть связано с тем, что революция все еще находится на ранней стадии.

Выгода и риски зависят от принятых мер

Проведенное в прошлом году исследование ОЭСР показало, что трое из пяти работников опасаются, что они могут в ближайшие десять лет потерять работу из-за искусственного интеллекта.

Исследование охватило 5300 сотрудников 2000 предприятий, работающих в производственном и финансовом секторах семи стран ОЭСР. Однако это исследование было проведено до роста популярности генеративного искусственного интеллекта, такого как ChatGPT.

Несмотря на опасения по поводу появления искусственного интеллекта, две трети работников, уже работающих с ним, заявили, что автоматизация сделала их работу менее опасной или раздражающей.

«Как искусственный интеллект в конечном итоге влияет на сотрудников на рабочем месте и перевешивают ли преимущества риски, зависит от вводимых нами мер», - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

«Правительства должны помочь работникам подготовиться к изменениям и воспользоваться возможностями, которые дает искусственный интеллект», - продолжил он.