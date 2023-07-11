Фото ⟩ Зеленский в Вильнюсе: «Здесь мы видим европейский прогресс»

Едва начав свою речь, украинский лидер заявил: «Я - дома».

«Спасибо вам за помощь нашей обороне и за очень четкую, очень честную и очень смелую позицию, чтобы Украина была приглашена в НАТО», - сказал он литовцам на площади Лукишкю в Вильнюсе.

«Здесь, в Вильнюсе, мы видим европейский прогресс, здесь люди знают, что такое безопасность и как ее достичь, и они знают, что безопасность эта - вместе с Украиной», - сказал он.

«Украинские флаги на улицах Литвы однозначно доказывают, что мы уже союзники и что Украина будет защищать и свою, и вашу свободу», - добавил он.

Галерея: Обращение Владимира Зеленского во время саммита НАТО в Вильнюсе

Зеленский присутствовал на мероприятии, когда на площади Лукишкю под гимн Украины был поднят флаг со следами пуль, доставленный с поля боя в Украине.

«Этот наш флаг означает, что больше никогда не будет депортаций из стран Балтии в Сибирь, не будет разделов Польши, не будет унижений Венгрии, не будет танков в Праге, не будет "зимней" войны в Финляндии. Больше не будет никакой оккупации в Европе», - сказал украинский лидер.

«И украинский флаг, хоть и изрешеченный пулями, но живой и свободный, он означает, что свободным будет флаг каждой страны Европы», - сказал он.