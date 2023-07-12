Время коммента ⟩ Цена свободы: таллиннские такси как зеркало новой Европы

Интересно, работают ли выходцы из Центральной Азии на дорогих старорежимных такси, дежурящих в центре города в ожидании нетрезвых туристов? Фото: Mihkel Maripuu/pm/scanpix Baltics

Раньше граждане этой измученной нищетой и коррупцией страны ехали на заработки в Россию. В последние годы там стало совсем невмоготу. А сейчас еще война, и граждан СНГ могут запросто загрести на фронт. Отток трудовых мигрантов из одного места – это их приток в другое место. И они, оказывается, вот куда устремились. Что ж, это логично. Польша не беспокоится о своем сохранении, в отличие от Эстонии, где этот мотив присутствует в львиной доле решений, которые со стороны могут показаться странными. Там 40 миллионов жителей, и до недавнего времени это была чуть ли не самая моноэтническая страна Евросоюза. Потому и раздают они свои ВНЖ по сравнению с Эстонией направо и налево. А может, просто взятки берут.

На обратном пути мне стало интересно поставить эксперимент. Поскольку внятной статистики по количеству жителей Центральной Азии взять было негде, я пошел по пути вероятностного отбора. Надо было только запастись терпением. Его мне не хватило, я вернулся домой на двух автобусах. Но уже на следующий день продолжил. Я вызывал машину и бесконечно отменял отбиравшихся системой водителей с эстонскими, русскими и даже, например, индийскими именами. Я надеялся, что мне встретится водитель с подходящим именем. И мое терпение было вознаграждено.

Колонна польских таксистов в Варшаве знак протеста против прихода на рынок приложения Uber, июнь 2017. Фото: JANEK SKARZYNSKI/AFP