ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Почему легализация марихуаны - отличная идея?

Следующий любимый конек противников «лигалайза» - это обеспокоенность потенциальным увеличением количества травокуров. На эту тему неоднократно проводились исследования, и, согласно им, часто рост количества людей, употребляющих коноплю, зависит от этнических и социальных факторов. Нельзя гарантировать, что число людей, употребляющих каннабис, останется прежним после его легализации. Но ведет ли это к увеличению количества зависимых? Не факт. Можно иногда употреблять алкоголь и не иметь алкогольной зависимости, то же самое и с курением травки. Кстати, в отличие от алкоголя, каннабис не вызывает физической зависимости. Только психологическую.

И, конечно, мой любимый аргумент от наших политиков - «страна к этому еще не готова». Меня иногда просто поражают вещи, к которым страна внезапно быстренько оказывается готова к понижению детских пособий, к налогу на автомобили, к сумасшедшей инфляции, к бешеному росту цен, к локдаунам и многому другому... Ах, подождите-ка, к большинству из этих нововведений страна оказывается не просто не готова, а даже сильно против них. Однако государство принимает те законы, которые хочет. Согласно проведенному опросу, почти половина населения страны не была готова к разрешению однополых браков - и? Вань, тебя вообще никто не спрашивал. Скидывать все на неподготовленных эстоноземельцев - это наглое снятие ответственности с самих себя.