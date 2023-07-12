ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Почему легализация марихуаны - отличная идея?

Каждый раз, когда государство объявляет очередное повышение существующих налогов или ввод новых, мне становится дурно. Я не понимаю, как столь светлые умы могут быть настолько близорукими. В Эстонии целое непаханое поле налогов, а мы сидим и не чешемся. Вот вам и на дороги, и на чиновничьи зарплаты, и на войнушки с пистолетиками. Ну, прям на все, конечно, не хватит, но некоторые дыры подлатать точно можно, считает журналист Диана Харламова, которая уверена: пора легализовать марихуану в рекреационных целях.
Конопля в нашей стране весьма популярна, и на сегодняшний день является самым распространенным наркотиком: об этом нам регулярно напоминают исследования сточных вод. Также, согласно данным 2019 года, в Эстонии 8,9% пятнадцатилетних уже пробовали марихуану. В целом чуть более 20% несовершеннолетних сообщали о том, что они пробовали этот наркотический препарат. Хотелось бы пожонглировать более свежими цифрами, только кто открыто будет заявлять о своей любви к нелегальному наркотику? Но молодежь (и не только) марихуану любит, и это - факт.
Тем временем, полиция периодически пытается выйти на веселые фазенды, где выращиваются тонны конопли. Иногда им это удается, и несчастных садоводов в рамках уголовного наказания отправляют за решетку. Траву взвешивают, документируют и отправляют в хранилище вещдоков, а после суда она подлежит уничтожению. Столько трудов насмарку! Какое расточительство! За траву в небольших количествах дают административное наказание и неприятный штраф. Но так ли все это выгодно в экономическом плане? И почему легализация марихуаны - все же отличная идея?
Аргументы «за»
Начнем с экономической выгоды, важность которой в мире, где царит капитализм, отрицать невозможно. Легализация каннабиса в Эстонии создаст рабочие места в секторах выращивания, переработки, распределения и розничной торговли. А что, плохо что ли? Хорошо. Так, например, в первом квартале этого года в Эстонии насчитывалось 39 100 безработных. Может быть, появление рабочих мест в сфере подобной деятельности станет для некоторых несчастных возможностью карьерного роста?
Налогообложение от продажи легальной марихуаны сгенерирует доходы для правительства, их можно будет использовать для общественных услуг, инфраструктуры, образования и здравоохранения. Оно может потенциально снизить финансовое бремя, которое неподъемным грузом лежит на плечах правительства и налогоплательщиков. Депутаты, слушайте сюда внимательно: если вы не знаете, с кого еще содрать денег и не хотите начинать с себя, начните с любителей травки.
Следующий аргумент - это снижение уровня преступности. Я понимаю, что в стране, в которой новостью дня становятся хедлайны типа «На острове Хийумаа молодой человек ударил товарища кулаком в лицо», беспокоиться о преступности не обязательно. Но все же верю, что легализация марихуаны позволит правоохранительным органам сконцентрировать свое внимание и ресурсы на более серьезных преступлениях, снижая нагрузку на пенитенциарную систему. Например, можно будет посвятить больше времени коррупции или семейному насилию. Всяко полезней, чем пасти старшеклассников с косяками.
Легализация также может подорвать незаконные наркотические рынки и искоренить местные преступные организации, занимающиеся незаконной торговлей наркотиками. А эти организации смогут наоткрывать разноцветных магазинчиков и кофешопов, которые в том же Нью-Йорке после легализации марихуаны теперь на каждом углу. И именно эти магазинчики и кофешопы будут пополнять государственную казну. На данный момент черный рынок марихуаны в Эстонии цветет и пахнет, но никому до этого дела нет.
Плюсом к этому пойдет регуляция рынка. Легализация конопли позволит внедрить регуляторные рамки, которые обеспечат качество продукта, стандарты безопасности и нужную маркировку. Она позволит создать лаборатории для проверки вещества на наличие загрязнений и точности определения уровня тетрагидроканнабинола (ТГК). Это поможет защитить потребителей от потенциальных рисков, связанных с «непроверенными» продуктами, и предоставит надежную информацию о мощности и эффектах разных сортов. Другими словами, никакой химической гадости, которая превращает тебя в наркомана Павлика, а только качественный продукт, подобранный специально для твоих нужд.
И, конечно же, нельзя не упомянуть о медицинских плюсах - у веществ, которые извлекаются из марихуаны, есть научно обоснованное применение. Таким примером может служить одобренный в Эстонии препарат, который содержит в своем составе каннабидиол. Он используется для некоторых редких форм эпилепсии, таких как синдром Леннокса-Гасто, поясняет фармацевт Алексей Моргунов. Тем не менее, применение других веществ, содержащихся в марихуане, имеет достаточно маленькую доказательную базу. Поэтому вполне возможно, что легализация стимулирует исследования и разработку новых лекарств на основе конопли, способствуя прогрессу в здравоохранении. А если нет, то хоть со стрессом поможет справиться. Потому что все мы тут немного не очень.
А что там насчет «против»?
С моей стороны, в общем-то, ничего, но я бы хотела ответить на излюбленные аргументы противников каннабиса.
Для начала хочу проехаться по блюстителям морали, которые кричат, что легализация наркотика - это не по-христиански. Для страны, в которой легализован главный наркотик - алкоголь, такой аргумент звучит весьма абсурдно. Вы разрешаете людям, даже поощряете их страдать от алкогольной зависимости, а страдать от зависимости от каннабиса не даете. Безусловно, оба вещества пагубно влияют на психику: среди курильщиков марихуаны выше уровень психозов и шизофрении, среди алкоголиков — депрессии и тревожного расстройства. Но дать людям выбор - это дело святое. Пить - можно, казино - можно, значит и коноплю - можно.
Следующий любимый конек противников «лигалайза» - это обеспокоенность потенциальным увеличением количества травокуров. На эту тему неоднократно проводились исследования, и, согласно им, часто рост количества людей, употребляющих коноплю, зависит от этнических и социальных факторов. Нельзя гарантировать, что число людей, употребляющих каннабис, останется прежним после его легализации. Но ведет ли это к увеличению количества зависимых? Не факт. Можно иногда употреблять алкоголь и не иметь алкогольной зависимости, то же самое и с курением травки. Кстати, в отличие от алкоголя, каннабис не вызывает физической зависимости. Только психологическую.
И, конечно, мой любимый аргумент от наших политиков - «страна к этому еще не готова». Меня иногда просто поражают вещи, к которым страна внезапно быстренько оказывается готова к понижению детских пособий, к налогу на автомобили, к сумасшедшей инфляции, к бешеному росту цен, к локдаунам и многому другому... Ах, подождите-ка, к большинству из этих нововведений страна оказывается не просто не готова, а даже сильно против них. Однако государство принимает те законы, которые хочет. Согласно проведенному опросу, почти половина населения страны не была готова к разрешению однополых браков - и? Вань, тебя вообще никто не спрашивал. Скидывать все на неподготовленных эстоноземельцев - это наглое снятие ответственности с самих себя.
Посему я уверена, что легализовать коноплю в Эстонии, особенно учитывая нынешнее положение дел, просто необходимо. Введение такого закона, безусловно, требует тщательнейшей подготовки, изучения опыта других стран, где «лигалайз» уже был введен, продумывания определенных норм и регуляций. Но как раз-таки в этом и заключается работа правительства, разве нет? В конце концов, у Эстонии есть все шансы сделать из себя еще одну Голландию. Но мы почему-то упорно движемся в сторону еще одной Уганды.