Рейтинги: рост популярности реформистов остановился, «Ээсти 200» продолжает терять поддержку

Рост популярности правящей Партии реформ, занимающей первое место в рейтинговой таблице политических партий Эстонии, остановился, зато продолжилось снижение рейтинга входящей в коалицию партии «Ээсти 200».
Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса, проведенного по заказу НКО Институт социальных исследований исследовательской фирмой Norstat Eesti AS. Согласно свежим данным, 26,8% опрошенных поддерживают Партию реформ, 23,5% - оппозиционную Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и 16,2% - оппозиционную Центристскую партию.
Как отмечают социологи, согласно результатам свежего опроса, двухмесячный рост ведущей Партии реформ остановился, и партия премьер-министра на 3,3 процентных пункта опережает EKRE, занявшую в рейтинге второе место. Центристская партия, занявшая третье место, отстает от EKRE на 7,3 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют оппозиционная партия «Отечество» (10,5%), входящая в коалицию Социал-демократическая партия (9,9%) и «Ээсти 200» (7,7%). Поддержка «отечественников» и социал-демократов за неделю не изменилась, но снижение рейтинга Eesti 200 продолжилось. В последний раз поддержка Eesti 200 была такой низкой осенью 2020 года, и в настоящее время она на 2,8 процентных пункта меньше, чем у «Отечества», и на 2,2 процентных пункта отстает от социал-демократов.
Партии правящей коалиции поддерживают 44,4% респондентов, а оппозиционные партии - 50,2%.
Исследовательская компания Norstat провела опрос в несколько приемов — 6-12 июня, 12-20 июня, 26-30 июня и 4-10 июля, на вопросы ответили в общей сложности 4000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше. Для того чтобы сделать выборку максимально репрезентативной, опросы проводились комбинированным методом – телефонным опросом и онлайн-опросом.