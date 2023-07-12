Рейтинги: рост популярности реформистов остановился, «Ээсти 200» продолжает терять поддержку

Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса, проведенного по заказу НКО Институт социальных исследований исследовательской фирмой Norstat Eesti AS. Согласно свежим данным, 26,8% опрошенных поддерживают Партию реформ, 23,5% - оппозиционную Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и 16,2% - оппозиционную Центристскую партию.

Как отмечают социологи, согласно результатам свежего опроса, двухмесячный рост ведущей Партии реформ остановился, и партия премьер-министра на 3,3 процентных пункта опережает EKRE, занявшую в рейтинге второе место. Центристская партия, занявшая третье место, отстает от EKRE на 7,3 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют оппозиционная партия «Отечество» (10,5%), входящая в коалицию Социал-демократическая партия (9,9%) и «Ээсти 200» (7,7%). Поддержка «отечественников» и социал-демократов за неделю не изменилась, но снижение рейтинга Eesti 200 продолжилось. В последний раз поддержка Eesti 200 была такой низкой осенью 2020 года, и в настоящее время она на 2,8 процентных пункта меньше, чем у «Отечества», и на 2,2 процентных пункта отстает от социал-демократов.

Партии правящей коалиции поддерживают 44,4% респондентов, а оппозиционные партии - 50,2%.