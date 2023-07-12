Кальюлайд: принятые на саммите НАТО решения разочаровывают

«Украина хотела на основании статьи 10 устава НАТО получить приглашение присоединиться к альянсу, но его не последовало. Совершенно очевидно, что в НАТО нет единства по вопросу членства Украины. Я не уверен до конца, все ли союзники хотят видеть Украину в НАТО, хотя вслух об этом и не говорят. Но, в любом случае, участники саммита в Вильнюсе не проявили воли для нахождения решения», – сказал социал-демократ Раймонд Кальюлайд в переданном пресс-релизе.

Он выразил надежду, что на результаты саммита не повлияло желание некоторых стран использовать возможное членство Украины в НАТО как предмет для торга на будущих переговорах с Россией по мирному урегулированию конфликта.

«Образно говоря, если кто-то ждет предложения пожениться, то его не устраивает обещание в стиле "можем провести вместе время, а потом посмотрим"», – отметил Кальюлайд.

«Стоит напомнить, что два с половиной месяца назад парламент Эстонии принял заявление в поддержку приглашения Украины в НАТО. Но правда в том, что наше правительство отправилось на саммит в Вильнюс с позицией, уже не содержащей этого требования. Возникает вопрос к политикам, формирующим внешнюю политику Эстонии, – какой смысл партиям принимать совместные заявления, если с ними не считаются? У меня нет упреков к нашим дипломатам, но некоторые политики должны спросить себя – не витают ли они иногда в облаках?» – подчеркнул он.

По вопросу расходов на сферу обороны никакого ощутимого прогресса в Вильнюсе достигнуто не было.