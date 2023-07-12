Переоценивший свои возможности водитель BMW столкнул в кювет другую машину

Инцидент имел место около 14.30 в Йыгевамаа в волости Муствеэ на 57-м километре шоссе Аовере - Калласте - Омеду. Автомобиль BMW 725TDS, которым управлял 25-летний мужчина, совершал обгон Ford S-Max, за рулем которого находился 65-летний мужчина, но во время маневра водитель BMW заметил, что во встречном направлении движется автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель BMW решил вернуться в свою полосу, но во время выполнения маневра задел автомобиль Ford, в результате чего последний съехал с дороги в кювет.