Расходы на обслуживание причала в Палдиски оценили в 500 000 евро в год

Обслуживание причала для перекачки сжиженного природного газа, построенного в Палдиски, обойдется в полмиллиона евро в год, пишет Rus.ERR.
Об этом говорится в проекте законодательных поправок, который министр климата Кристен Михал (Партия реформ) направил на межведомственное согласование.
В частности, в нем уточняются цели, для которых может взиматься плата за резерв газа. Если до сих пор в перечень входили расходы, связанные с содержанием стратегических запасов газа, то, согласно проекту, к ним добавятся и административные расходы на инфраструктуру, необходимую для приема плавучего терминала СПГ.
Для сравнения – расходы на обслуживание газохранилища в Инчукалнсе составляют около 1,5 миллиона евро в год на один запас тераватт-часа.