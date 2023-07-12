Расходы на обслуживание причала в Палдиски оценили в 500 000 евро в год

В частности, в нем уточняются цели, для которых может взиматься плата за резерв газа. Если до сих пор в перечень входили расходы, связанные с содержанием стратегических запасов газа, то, согласно проекту, к ним добавятся и административные расходы на инфраструктуру, необходимую для приема плавучего терминала СПГ.