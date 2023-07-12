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Расходы на обслуживание причала в Палдиски оценили в 500 000 евро в год

rus.postimees.ee
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СПГ-терминал в Палдиски.
СПГ-терминал в Палдиски. Фото: Eero Vabamägi

Обслуживание причала для перекачки сжиженного природного газа, построенного в Палдиски, обойдется в полмиллиона евро в год, пишет Rus.ERR.

Об этом говорится в проекте законодательных поправок, который министр климата Кристен Михал (Партия реформ) направил на межведомственное согласование.

В частности, в нем уточняются цели, для которых может взиматься плата за резерв газа. Если до сих пор в перечень входили расходы, связанные с содержанием стратегических запасов газа, то, согласно проекту, к ним добавятся и административные расходы на инфраструктуру, необходимую для приема плавучего терминала СПГ.

Для сравнения – расходы на обслуживание газохранилища в Инчукалнсе составляют около 1,5 миллиона евро в год на один запас тераватт-часа.

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