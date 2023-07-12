За инцидент на Уимблдонском турнире россиянке придется заплатить штраф

Судья наказала Андрееву в конце матча за то, что теннисистка швырнула ракетку. Поскольку это было уже второе подобное нарушение, судья не ограничилась замечанием, но назначила штрафные очки. Тем самым соперница Андреевой Мэдисон Кейс (WTA 18) получила подачу.

«Я не швыряла ракетку. Я упала. Я подскользнулась и упала», - попыталась пояснить ситуацию россиянка, но безуспешно.

Сейчас ее еще и оштрафовали. Накануне сообщили, что Андреевой назначен штраф в размере 8000 долларов за то, что она швырнула ракетку.

После завершения матча Мирра Андреева расплакалась, но попыталась скрыть слезы в полотенце.