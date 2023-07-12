В популярном ласнамяэском парке установлен временный кран с питьевой водой

«Кран с питьевой водой в парке Тондилоо интенсивно используется каждый день. Это подтверждается количеством звонков, поступивших к нам после аварии трубопровода. К сожалению, повреждения настолько серьезные, что для того, чтобы заработал постоянный кран, потребуется новый проект и замена трубопровода», - сказала Юлианна Юрченко, старейшина Ласнамяэ.

Она добавила, что восстановительные работы уже ведутся. До тех пор, пока не будет восстановлено постоянное водоснабжение, посетители парка смогут набирать воду из временного крана.

В последнее время в управу района Ласнамяэ поступил ряд обращений от жителей, указывающих на проблемы с краном с питьевой водой в парке Тондилоо. Управа района совместно с AS Tallinna Vesi изучили проблему и выяснили, что трубопровод поврежден. На 2024 год запланированы ремонтные работы, в ходе которых будет заменено более километра труб.

По заказу районной управы на тротуаре между ул. Линнамяэ-теэ, 20 и собачьей площадкой был установлен временный кран с питьевой водой, где жители смогут до конца летнего сезона набирать чистую питьевую воду для себя и своих четвероногих друзей.

Установкой временного крана занималась компания Watercom OÜ, дочернее предприятие Tallinna Vesi.

С помощью уличных кранов с питьевой водой можно утолить жажду во время пробежки, наполнить водой бутылку на прогулке, а также помыть руки или предложить попить домашнему животному.

Кроме того жители Ласнамяэ могут освежиться в парках Тондираба и Прийсле, где также можно набрать чистую питьевую воду из общественных кранов с питьевой водой. Однако управа просит учитывать, что из-за поломки крана и утечки в трубопроводе в парке Прийсле пока что был восстановлен только один кран.