Правительство призвали объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве

В обращении на имя премьер-министра Каи Каллас организации подчеркнули, что весенние заморозки и засуха создали серьезную ситуацию в сельскохозяйственном секторе Эстонии, поставив под угрозу урожай этого года.

Исправить ситуацию не смогли и наблюдавшиеся в последние недели дожди.

Объявление чрезвычайного положения в связи с неблагоприятными погодными условиями обеспечит необходимую правовую основу для принятия мер по смягчению кризиса и его последствий и, в частности, даст Департаменту сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) возможность не применять санкции к хуторянам за невыполнение необоснованных в сложившейся ситуации обязательств.