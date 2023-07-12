Ср, 12.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Правительство призвали объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Акция протеста фермеров. Иллюстративное фото.
Акция протеста фермеров. Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Сельскохозяйственные организации Эстонии обратились к правительству республики с просьбой объявить чрезвычайное положение в аграрном секторе, пишет Rus.ERR.

В обращении на имя премьер-министра Каи Каллас организации подчеркнули, что весенние заморозки и засуха создали серьезную ситуацию в сельскохозяйственном секторе Эстонии, поставив под угрозу урожай этого года.

Исправить ситуацию не смогли и наблюдавшиеся в последние недели дожди.

Объявление чрезвычайного положения в связи с неблагоприятными погодными условиями обеспечит необходимую правовую основу для принятия мер по смягчению кризиса и его последствий и, в частности, даст Департаменту сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) возможность не применять санкции к хуторянам за невыполнение необоснованных в сложившейся ситуации обязательств.

Вопрос о возможном введении в Эстонии чрезвычайного положения в сельском хозяйстве правительство обсудит в четверг.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх