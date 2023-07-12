Суровое обвинение: легендарный украинский спортсмен помогает России

Один из самых известных спортсменов в истории Украины, бывший прыгун с шестом Сергей Бубка считается в стране изменником родины.
Украинский канал расследований Bihus.Info пишет, что компания, принадлежащая семье Бубки, работает в оккупированных Россией районах Донецка. По данным портала, экс-спортсмен и его брат Василь продали там населению страны-агрессора горючего почти на миллион рублей (около 10 тысяч евро).
Братьям принадлежит фирма под названием Mont Blanc. Они продолжили работу и после того, как в 2014 году Россия оккупировала Донецк. Предприятие подозревают в «сотрудничестве с террористами».
В распоряжении канала Bihus.Info имеются документы, на которых под тремя топливными сделками с россиянами имеются и подписи обоих братьев. Рядом с именем Сергея стоит должность: «совладелец».
В ноябре россияне потребовали, чтобы все фирмы, оперирующие на оккупированных территориях, работали по российским правилам. По данным Bihus.Info, тремя месяцами позже Mont Blanc зарегистрировали в качестве российского предприятия, которое работает в Донецке.
Бубка, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, долгое время удерживавший мировой рекорд в прыжках с шестом, как минимум в начале войны выразил поддержку своей родной стране.