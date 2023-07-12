Суровое обвинение: украинский легендарный спортсмен помогает России

Украинский канал расследований Bihus.Info пишет, что компания, принадлежащая семье Бубки, работает в оккупированных Россией районах Донецка. По данным портала, экс-спортсмен и его брат Василь продали там населению страны-агрессора горючего почти на миллион рублей (около 10 тысяч евро).

Братьям принадлежит фирма под названием Mont Blanc. Они продолжили работу и после того, как в 2014 году Россия оккупировала Донецк. Предприятие подозревают в «сотрудничестве с террористами».

В распоряжении канала Bihus.Info имеются документы, на которых под тремя топливными сделками с россиянами имеются и подписи обоих братьев. Рядом с именем Сергея стоит должность: «совладелец».

В ноябре россияне потребовали, чтобы все фирмы, оперирующие на оккупированных территориях, работали по российским правилам. По данным Bihus.Info, тремя месяцами позже Mont Blanc зарегистрировали в качестве российского предприятия, которое работает в Донецке.