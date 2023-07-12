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Тревожная тенденция: за год количество краж в Эстонии выросло более чем в два раза

BNS
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Кража. Иллюстративное фото.
Кража. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

В первой половине этого года в Эстонии было зарегистрировано гораздо больше краж, чем за тот же период в прошлом году.

Неожиданная тенденция к ухудшению подтверждается как данными страхования компании ERGO, так и полицейской статистикой.

Об этом страховая компания сообщила BNS, отметив, что количество краж возросло очень резко: в июне этого года полиция зарегистрировала у коммерческих предприятий 497 краж, тогда как в июне прошлого года таких преступлений было совершено 315.

Краж в магазинах в июне было на 57 процентов больше, чем в прошлом году, но пугающая тенденция к росту ощущается в течение всего года.

Кроме того, участились кражи со стройплощадок – преступники похищают дорогостоящие инструменты. «Безусловно, предприятиям стоит пересмотреть эффективность своих мер безопасности, например, работает ли сигнализация и покрывает ли видеонаблюдение необходимую территорию», — рекомендует руководитель отдела коммерческих убытков ERGO Эрко Макиенко.

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