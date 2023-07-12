Фото ⟩ Посещение известнякового карьера в Ида-Вирумаа привело к ценным находкам

«У водопада Валасте я собрала несколько хороших образцов отложений мелкозернистого песчаника Кембрийского периода, таких в нашей учебной коллекции еще не было. Затем мы посетили терриконы, где удалось получить интересные образцы сланцев, плотно покрытых окаменелостями. Такие экземпляры являются хорошим учебным материалом, когда мы рассказываем на музейных уроках о природном многообразии прошлых времен», – рассказала Карин Труувер.

Одна из находок. Фото: Эстонский музей природы

Интересной для геолога местом стал известняковый карьер в Ару-Лыуна. «Так как это действующий карьер, мы запросили разрешение на посещение, которое нам любезно предоставили. Я хотела бы выразить благодарность работникам и особенно руководителю отдела горного дела, которые радушно нас приняли и позаботились о нашей безопасности», – добавила геолог.

Посещение известнякового карьера не обошлось без ценных находок: «Удалось обнаружить несколько частей хвостового панциря трилобитов и фрагмент трилобита. Такие находки всегда радуют. В одном небольшом камне сначала казалось, что виднеется панцирь головного отдела трилобита. Но после осторожного выбивания прилегающая порода так удачно отломилась, что открылся прекрасный большой глаз трилобита!» – делится геолог. Трудно представить, что этот глаз принадлежал живому существу примерно 460 миллионов лет назад.

Полевые работы. Фото: Эстонский музей природы

Интересное можно встретить даже в очень знакомых местах, таких как водопад Ягала. «На известняковых плитах, обнаженных на северном берегу Ягала, было видно множество больших и маленьких раковин наутилоидов и oтпечатков раковин, – рассказывает доктор Труувер. – Но мы только посмотрели на эти интересных ископаемых, так как водопад находится под охраной. На них могут посмотреть и другие любители природы».

Ягала. Фото: Эстонский музей природы