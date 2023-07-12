Свитолина сенсационно победила первую ракетку мира и прошла в полуфинал Уимблдона

28-летняя теннисистка родила первенца в октябре прошлого года. И на корт она вернулась лишь несколько месяцев назад. Свитолина попала на Уимблдон с wild card, потому что в конце мая все же попала в топ-200 теннисисток мирового рейтинга.

В четвертьфинале украинка провела ожесточенную дуэль с первой ракеткой мира Игой Свентек. В 1/4 финала победила ее со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Тем самым Свитолина в третий раз за свою карьеру вышел в четверку лучших на турнире Большого шлема, причем во второй раз на Уимблдоне. Бывшая третья ракетка ни разу не играла в финале.

«Выпью пива», - весело ответила Эдина Свитолина на вопрос, что она будет делать после победы.

Ее следующей соперницей станет чешка Маркета Вондроушова (WTA 42), которая обыграла четвертую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счетом 6:4, 2:6, 6:4.