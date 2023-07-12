Альянс должен поддержать тех, кто не может постоять за себя сам

На заседании министр иностранных дел Маргус Цахкна подтвердил неизменную поддержку Эстонией пакетов усиленных оборонных возможностей НАТО, которые были одобрены в прошлом году на мадридском саммите в поддержку уязвимых партнеров - Грузии, Молдовы и Боснии и Герцеговины.

Соглашение включает реализацию пакетов усиленных оборонных возможностей НАТО с так называемыми уязвимыми [политически] партнерами.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, уязвимые партнеры имеют полное право на независимость, суверенитет и территориальную целостность, которые Россия пытается подорвать снова и снова.

«Вторжением в Грузию в 2008 году, терактом в Крыму в 2014 году и, конечно же, полномасштабной агрессией в Украине Россия показала, что мы не можем полагаться на то, что уязвимые партнеры постоят за себя в одиночку», – сказал Цахкна. «Вот почему союзники должны поддерживать их, потому что лучший способ решить вопросы безопасности – это тесное сотрудничество, как политическое, так и практическое».

Также, по словам министра иностранных дел, важно, чтобы уязвимые партнеры провели необходимые реформы и выполнили «домашнюю работу», чтобы в будущем сблизиться с евроатлантической семьей. «Демократия и свобода СМИ являются важной основой для нашего взаимного сотрудничества, которое со временем будет работать все лучше и лучше», – сказал Цахкна.