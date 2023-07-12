На эстонском фестивале бесплатно покажут провокационный фильм о российских студентах, снимающих порно

Артем любит Юлю, а Юля любит Артема. Они заканчивают школу в Омске и едут в Москву, чтобы продолжить учебу, но вскоре им становится скучно, и они начинают заниматься любительским порно. Первое видео, снятое на съемной квартире, сразу собирает сотни тысяч просмотров, и вскоре молодых людей приглашают в Лос-Анджелес, Мекку порноиндустрии. Юля, выступающая под именем Eva Elfie, номинирована там премию крупнейшего в мире бесплатного порносайта Pornhub. Но головокружительный успех не только пьянит, но и сеет сомнения, а также испытывает на прочность отношения между молодыми людьми.

«Такой откровенный и подробный портрет убедительно доказывает, что секс существует и в России, что бы там ни говорили депутаты Госдумы», - остроумно написал российский критик Антон Долин после весенней премьеры фильма на фестивале «Артдокфест» в Риге.

Это один из самых интересных документальных фильмов последнего времени, в котором показана жизнь российской молодежи вне официальной идеологии страны.

Фильм создан во Франции с участием Грузии и Эстонии. Нашу страну представляла продюсерская студия Marx Film во главе с продюсером Максом Туула, который также участвовал в съемках фильма Аскольда Курова «Процесс». Российское государство против Олега Сенцова» и картины Зоси Родкевич «Мой друг Борис Немцов».