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Глава Еврокомиссии не исключает скорого вступления Украины в ЕС

BNS
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: MINDAUGAS KULBIS

Прогресс Украины в реализации реформ, необходимых для вступления в ЕС, впечатляет, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Скорость, с которой Украина стремится к членству в ЕС (...), прекрасная, впечатляющая. Это основанный на достижениях процесс, и мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС», - заявила глава ЕК журналистам в среду в Вильнюсе.

«Я твердо уверена, что если они будут продолжать в том же духе, то вскоре добьются успеха», - добавила она.

Об этом она заявила на Вильнюсском саммите НАТО, где примет участие во встрече с лидерами и партнерами Североатлантического союза.

Украине в настоящее время предоставлен статус страны-кандидата в ЕС, но для того, чтобы начать официальные переговоры о вступлении, Киев должен провести предусмотренные реформы.

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