Глава Еврокомиссии не исключает скорого вступления Украины в ЕС

«Скорость, с которой Украина стремится к членству в ЕС (...), прекрасная, впечатляющая. Это основанный на достижениях процесс, и мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС», - заявила глава ЕК журналистам в среду в Вильнюсе.

«Я твердо уверена, что если они будут продолжать в том же духе, то вскоре добьются успеха», - добавила она.

Об этом она заявила на Вильнюсском саммите НАТО, где примет участие во встрече с лидерами и партнерами Североатлантического союза.