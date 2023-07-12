Стала известна возможная причина масштабного пожара в центре Тарту

После проведения первичной экспертизы полиция сообщила, что пока нет оснований кого-либо подозревать в совершении преступления. Тогда же распространялась информация о том, что возгорание могло начаться в системе вентиляции, но, по оценке прокуратуры, это не соответствует действительности.