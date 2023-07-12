Эстония создает инфрастуктуру для временного размещения еще 1600 солдат союзников

Об этом сообщила руководитель отдела инфраструктуры Госцентра оборонных инвестиций (RKIK) Кади-Кай Колло.

«В настоящее время строятся две приемные зоны. В прошлом году была расширена зона приема в Тапа, которая будет включать в себя четыре жилых помещения и две прачечные, и в ней смогут разместиться около 650 человек», - сказала она.

По ее словам, также строится новая Южная приемная зона, которая будет построена рядом с существующим стрельбищем Циатсунгылмаа. В этом районе будет построено восемь жилых помещений, в которых разместятся около 1000 человек.

Сооружение этих объектов вызвано решением Эстонии отказаться от развертывания постоянных дополнительных подразделений союзников на своей территории, как это делают Латвия и Литва, и рассчитывать на оперативное прибытие в случае кризиса или на учения подразделений бригады Соединенного Королевства, приписанной к обороне республики.

Колло уточнила, что Эстония строит не постоянные базы и не полигоны, а возможности для временного размещения союзников. Как ожидается, подразделения после непродолжительного пребывания перемещаются в районы операций или обратно в страну прибытия.