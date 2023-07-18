ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Русский рэп против войны

Музыка как творческое проявление часто рефлексирует на тему судьбоносных исторических событий. Артисты вдохновляются окружающей их реальностью и ловко укладывают эмоции в строки песен. Главная музыка молодого поколения сегодня - это в первую очередь рэп. Как война отразилась в песнях современных российских рэп-исполнителей, расскажет выпускница Тартуского университета Анастасия Турусинова.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Несмотря на противоречивость мнений об этом музыкальном направлении, сегодня рэп находится в абсолютном топе по прослушиванию среди молодежи. Именно эта музыка скорее всего играет в наушниках ваших детей. Самый популярный стриминговый сервис музыки в мире Spotify перед тем, как уйти из России, опубликовал статистику музыкальных предпочтений россиян. На первом месте находится русскоязычный рэп, на втором - зарубежный рэп.
Почему молодое поколение отдает предпочтение именно этому жанру музыки - это отдельный вопрос, который не затронут в данной статье. Однако сегодня мы посмотрим на нескольких популярных исполнителей, которые решили высказать свою политическую позицию через музыку. Важно отметить, что так сделали не все. Многие популярные рэперы уехали из России (такие как Oxxxymiron, Kizaru, Morgenshtern, Face, Скриптонит), но многие остались (например, Баста, Big Baby Tape, Feduk, Gunwest, Instasamka).
При этом, несмотря на релокацию, большинство рэп-исполнителей продолжили писать песни в том же ключе, что и до полномасштабного вторжения России в Украину. Игнорируя тему войны, санкций, кризиса, мобилизации и политической изоляции России, они продолжают петь о деньгах, машинах, девушках, сексе и наркотиках. Конечно, это объяснимо их предпочтениями, ожиданиями устоявшийся аудитории и традиционными для данного жанра музыки темами.
Если музыкальный исполнитель никогда до этого не затрагивал остросоциальные темы в своем творчестве, то напрасно ожидать каких-то кардинальных изменений. Однако важно понимать, что, игнорируя войну, они помогают российскому правительству поддерживать иллюзию того, что ничего не происходит. Эта иллюзия для тех, кто остался в России, ведь узнавать правдивые новости оттуда сложнее. А когда ваш любимый исполнитель продолжает петь песни как ни в чем не бывало, поводов задумываться становится меньше.
Тем не менее, есть несколько ярких русских рэп-исполнителей, которые пошли по другому пути. В своем творчестве они напрямую или косвенно затронули тему войны, чем покорили свою аудиторию, но при этом также навлекли на себя шквал критики.
Oxxxymiron - Ойда
Так, например, в сентябре прошлого года рэпер Oxxxymiron выпустил песню «Ойда», посвященную войне в Украине. Через месяц Минюст РФ внес музыканта в список иностранных агентов, после чего начались судебные разбирательства из-за этой песни. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала иск на рэпера. В январе 2023 года суд обязал исполнителя выплатить штраф за призывы к «нарушению целостности России», а в июне песня была объявлена запрещенной в России.
В своей песне Oxxxymiron делает прямую отсылку к бело-сине-белому флагу, который с прошлого года стал главным символом движения «Русских против войны». К слову, у данного движения есть свое отделение в Таллинне, которые регулярно проводит митинги против войны у российского посольства.
«Хозяин багровеет
нас не выселить никак
На нашем флаге
белый снег и синяя река».
Он также поет о доме, который «проклят старым колдуном», что «нас пугает ядерным грибом». Дом - это Россия, которая требует «пересборки». Припев выполнен женским голосом в стиле русского фольклора:
«Ой, да заберите дом
Ой, да поселитесь в нем
Ой, да подавитесь в нем
А мы пересоберем».
В отличие от остальных песен на тему войны, эта песня написана в позитивном ключе. Она внушает надежду на светлое будущее России, которая получит новый облик, когда избавится от сторонников войны во власти.
Влади – Длится февраль
Следующий герой нашего материала по оценкам критиков выпустил главный альбом 2022 года. Легенда русского рэпа 90-х и начала 2000-х, известный как участник группы Каста, рэпер Влади выпустил альбом под названием «Длится февраль». Это короткий, но целостный альбом, который полностью посвящен войне с Украиной.
Строки песен отображают горечь, разочарование, гнев и отчаяние, с которыми столкнулись многие после начала полномасштабного вторжения в Украину. Песня «Как это б…. возможно?» стала абсолютным хитом и озвучила главный вопрос, которым задаются россияне, настроенные против войны.
Первая песня с альбома «Безвременье» передает атмосферу бесконечного Февраля, в котором мы все застряли после начала полномасштабной войны. Влади также много говорит о «взрослении» - принятии новой реальности, в которой нет места наивной вере в то, что страна о тебе позаботится.
«Последнее, что можно было бы в детях сломать
Это веру, что мама их любит. Но Родина не мать
Кончиться детству пора. Горечь, потеря, тьма -
Это для взросления правильные тома».
Альбом в целом исследует реакции россиян на войну. Влади рассуждает словами продажных пропагандистов, словами русских эмигрантов за границей, словами тех, кто остался в России и осуждает уехавших. Все это - сложные нарративы, выстроенные в условный диалог, который продолжается из песни в песню, отображая разные точки зрения. После выхода альбом стал рукой помощи для россиян, разделяющих антивоенную позицию. Он озвучил все те мысли и моральные дилеммы, с которыми многим пришлось столкнуться за последние полтора года.
Voices of Peace (Noize MC, Монеточка, Витя Исаев)
Для некоторых русских исполнителей война послужила катализатором совместного творчества. Noize MC прославился своим рэпом и талантом к фристайлу на концертах в конце 2010-х, после чего стал одним из самых узнаваемых рэперов в стране. После начала полномасштабной войны он иммигрировал в Литву и совместно с другой популярной исполнительницей Монеточкой ушел в тур «Voices of Peace» (Голоса мира). Их дуэт (совместно с музыкальным продюсером Витей Исаевым) стал творческой коллаборацией, позволившей объединить антивоенно настроенную молодежь из России, Беларуси и Украины. Их концерты собирают русскоязычных эмигрантов по всей Европе. Вся прибыль с концертов полностью идет на благотворительность и поддержку украинских беженцев. В мае 2023 Voices of Peace также приезжали с благотворительным концертом в Таллинн.
Их новая песня «Никто не пострадал» - прямая отсылка к российской пропаганде, скрывающей правду о происходящем на войне. В этой песне исполнители поменялись привычными ролями, и речитатив здесь уже зачитывает вместо Noize MC Монеточка.
«Никто не пострадал - это фейк, это вброс.
Робот-астронавт шлет сигнал с дальних звезд:
Разумной жизни нет на планете врага,
Уничтожили объект - никто не пострадал».
В тексте песни с нами говорит российская пропаганда, отрицающая реальные жертвы с украинской стороны. Также исполнители поднимают тему замалчивания сложности войны: «Все кончится вот-вот, там делов на три дня». Эта отсылка к ошибке в расчетах российского военного руководства, которое планировало «взять Киев за три дня» в начале полномасштабной войны в феврале 2022 года.
Смерть с косой и крематории, сжигающие куклы солдат в конце клипа, однозначно дают понять, что война приносит только смерть и разрушение. В анимации клипа участвовал известный в русском интернете Mr. Freeman - персонаж, который в своих анимационных роликах озвучивает неудобную правду о человеческой натуре и ее уязвимостях.
FACE
Следующий музыкальный исполнитель является достаточно молодым рэпером, который буквально вырос и повзрослел уже на сцене. Рэпер FACE стал известен в 2016-2017 годах из-за экстравагантной музыки, радикальных высказываний и эпатажного поведения. Его песни стали быстро набирать популярность у школьников, которых впечатляла его безразличная позиция при взгляде на мир. Однако осенью 2018 года музыкант полностью сменил образ и выпустил остросоциальный альбом «Пути неисповедимы» с критикой власти. С началом полномасштабной войны FACE поддержал Украину, завершил свою деятельность в России и уехал из страны без намерений возвращаться. С апреля 2022 года, по мнению Минюста РФ, он является иностранным агентом.
В последнее время у данного исполнителя не выходило песен о военном конфликте с Украиной, но мне показалось важным включить его в список из-за песни «Юморист», вышедшей в 2019 году. Это саундтрек к одноименному фильму Михаила Идова. Фильм посвящен творчеству юмориста Бориса Аркадьева и цензуре, которой он подвергался при советской власти 1980-х.
Несмотря на то, что фильм провалился в прокате, саундтрек к нему стал очень популярным. Только на YouTube у клипа больше 85 миллионов просмотров. В тексте песни FACE ловко связал проблему цензуры артистов с милитаризацией общества, коррупцией и привилегиями чиновников. Несмотря на то, что фильм о советском времени, музыкант посвятил песню проблемам современной России.
«Что принесет мне Санта?
Где подарки? Может быть, жену?
Если русский дед мороз,
Тогда он принесет войну».
Хаски – бог войны
Последний музыкант, о котором пойдет речь в этой статье, является исполнителем со своим уникальным звучанием. Рэпер Хаски изменил сцену русского рэпа в 2016 году, сочиняя откровенно мрачные песни о российской глубинке, бедности, алкоголизме, наркомании, смерти и безысходности. Его манера исполнения вызывает ассоциации с заплетающимся языком и путающимися в голове мыслями.
Здесь важно сказать, что несмотря на талант, фигура Хаски является противоречивой. С началом военного конфликта в Украине еще в 2014 году, рэпер отправился на Донбасс и открыто поддержал ДНР. В апреле 2022 года он выпустил документальный фильм «ЧВК Филармония» о музыкантах из Донбасса, которые взяли в руки оружие вместо инструментов и ушли на фронт. Для русской либеральной общественности позиция Хаски стала большим откровением и была открыто раскритикована.
Однако рэпера невозможно назвать пропутинским из-за истории с его арестом в Краснодаре в 2018 году после отмены его концерта. Четыре клипа на его песни были заблокированы на территории РФ, а концерты музыканта стали отменять из-за призывов «к совершению суицидальных, насильственных действий, экстремистских проявлений, пропаганды наркотиков». За музыканта вступились уже знакомые нам из этой статьи рэперы Oxxxymiron, Noize MC и Баста. Вместе они дали концерт «Я буду петь свою музыку», все собранные деньги от которого пошли на поддержку Хаски. После освобождения от ареста, музыкант пожертвовал собранные деньги российским правозащитным организациям.
После начала полномасштабной войны Хаски напрямую не высказывал свою позицию. В сентябре 2022 года он выпустил песню «Бог войны», которая является своеобразной исповедью солдата. В ней солдат видит во сне свою смерть от взорвавшегося дрона. Припев песни состоит из повторяющийся как мантры фразы «Ай-да-дари-дари-да», звучащей как стук зубов. Обреченность судьбы солдата, безысходность и страх, на мой взгляд, окрашивают войну только негативными красками. Текст песни о войне, где солдат - не герой на поле боя, а жалкий человек, молящий бога об еще одной ночи жизни.
«Над хутором ночь, и в ней все эфемерно
Только снаряды падают мерно
На облачках спят старые боги
Наволочка мокра от тревоги».
Значение музыкального протеста
Музыку саму по себе сложно назвать открытым проявлением протеста. Однако согласно оценкам политологов, ее значение заключается в снижении социальной и психологической изоляции тех, кто не согласен с режимом. У них появляются новые точки соприкосновения, как онлайн (группы и комментарии в социальных сетях), так и в жизни (на концертах). Музыкальные исполнители, упомянутые в данной статье, сейчас гастролируют не только по Западной Европе, но также и по тем странам, которые стали основными пунктами релокации несогласных с войной россиян (Грузия, Армения, Турция и Израиль). Более того, протест русской музыки не ограничивается одним музыкальным жанром. Существует также много рок-исполнителей, которые не были упомянуты в этой статье. Их концерты становятся своеобразными центрами притяжения единомышленников, значение которых не стоит недооценивать.