ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Русский рэп против войны

После начала полномасштабной войны Хаски напрямую не высказывал свою позицию. В сентябре 2022 года он выпустил песню «Бог войны», которая является своеобразной исповедью солдата. В ней солдат видит во сне свою смерть от взорвавшегося дрона. Припев песни состоит из повторяющийся как мантры фразы «Ай-да-дари-дари-да», звучащей как стук зубов. Обреченность судьбы солдата, безысходность и страх, на мой взгляд, окрашивают войну только негативными красками. Текст песни о войне, где солдат - не герой на поле боя, а жалкий человек, молящий бога об еще одной ночи жизни.

Значение музыкального протеста

Музыку саму по себе сложно назвать открытым проявлением протеста. Однако согласно оценкам политологов, ее значение заключается в снижении социальной и психологической изоляции тех, кто не согласен с режимом. У них появляются новые точки соприкосновения, как онлайн (группы и комментарии в социальных сетях), так и в жизни (на концертах). Музыкальные исполнители, упомянутые в данной статье, сейчас гастролируют не только по Западной Европе, но также и по тем странам, которые стали основными пунктами релокации несогласных с войной россиян (Грузия, Армения, Турция и Израиль). Более того, протест русской музыки не ограничивается одним музыкальным жанром. Существует также много рок-исполнителей, которые не были упомянуты в этой статье. Их концерты становятся своеобразными центрами притяжения единомышленников, значение которых не стоит недооценивать.