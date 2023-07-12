ЭКСПЕДИЦИЯ ⟩ Носовая аппарель парома «Эстония» будет доставлена ​​в Палдиски

В апреле правительство Швеции решило выделить на дополнительные исследования парома «Эстония» 25 миллионов крон (около 2,2 миллиона евро). В следующий вторник, т. е. 18 июля, планируется старт экспедиции, в ходе которой в Эстонию будет доставлена носовая аппарель парома «Эстония», будут взяты пробы грунта, с судна на поверхность будут подняты незакрепленные предметы и будет совершена попытка осмотреть автомобильную палубу с помощью робота.
«Мы должны провести тщательную работу на рампе: провести осмотр с помощью лазера, взять химические пробы и образцы металла», – сказал Postimees в апреле Мярт Отс, руководитель Эстонского центра исследований инцидентов с безопасностью. Он добавил, что центр общался с несколькими учреждениями по этой теме, в том числе с военно-морским флотом, морским музеем и Таллиннским портом, но окончательного решения пока не принято.