Торговая сеть Grossi набирает работников в магазин, который откроется только зимой

В понедельник на сайте CV Keskus можно было увидеть несколько предложений о работе в Вильяндимаа от Grossi Toidukaubad. Помимо объявления о поиске старшего сотрудника по обслуживанию персонала в магазин в Вильянди, было размещено четыре объявления о вакансиях в строящийся в Мустла Grossi. Туда ищут весь коллектив: заведующего, старшего сотрудника по обслуживанию персонала, старшего смены, продавцов и транспортных работников.