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Торговая сеть Grossi набирает работников в магазин, который откроется только зимой

Мерлин Кульд
, репортер
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Строительство магазина Grossi в Мустла.
Строительство магазина Grossi в Мустла. Фото: Marko Saarm

Несмотря на то, что строительство продуктового магазина Grossi в Мустла только началось и здание должно быть готово к концу года, предприятие уже начало формировать коллектив. В общей сложности будет создано несколько десятков рабочих мест.

В понедельник на сайте CV Keskus можно было увидеть несколько предложений о работе в Вильяндимаа от Grossi Toidukaubad. Помимо объявления о поиске старшего сотрудника по обслуживанию персонала в магазин в Вильянди, было размещено четыре объявления о вакансиях в строящийся в Мустла Grossi. Туда ищут весь коллектив: заведующего, старшего сотрудника по обслуживанию персонала, старшего смены, продавцов и транспортных работников.

Однако поиск нового коллектива не указывает на то, что строительство магазина в Мустла будет завершено раньше. «Магазин должен быть готов к началу декабря, но нам необходимо заранее обучить работников», – сказал глава OG Elektra AS Олег Гросс, добавив, что для предприятия это обычная практика. Людей ищут заблаговременно и они обучаются в других магазинах торговой сети.

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