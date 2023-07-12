Умер писатель Милан Кундера

Сегодня во Франции в возрасте 94 лет умер Милан Кундера, сообщает чешское издание Novinky.cz.

«Ничего не изменило ни то, что уроженец Брно, и его жена Вера с 1975 года жили во французской эмиграции, ни то, что он был лишен чехословацкого гражданства в 1979 году, а через два года президент Франсуа Миттеран предоставил ему французское гражданство. В 2019 году ему вернули гражданство Чехии. Не сказалось и то, что он писал свои романы на французском языке с восьмидесятых годов, - пишет в сегодняшнем некрологе чешский культуролог, языковед и редактор Франтишек Цингер. - Его книги 1960-х годов и последующие работы в изгнании относятся к золотому фонду чешского искусства».

«Кундера поддерживал чешскую культуру на протяжении всего своего изгнания», — сказал о нем его друг Милан Уде.

Из Брно во Францию

Кундера родился в апреле 1929 года. Его отцом был пианист, музыковед и музыкальный педагог Людвик Кундера. Несомненно, именно поэтому молодой Милан научился играть на фортепиано, и музыка занимала свое место не только в его жизни, но и в его творчестве. Двоюродным братом был поэт и переводчик Людвик Кундера.

После школы Милан отправился в Прагу, где изучал литературоведение и эстетику на факультете искусств Карлова университета. После окончания университета начал преподавать мировую литературу.