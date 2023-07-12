Умер писатель Милан Кундера

Во Франции на 94-м году жизни умер знаменитый чешский писатель, поэт, драматург Милан Кундера.
Сегодня во Франции в возрасте 94 лет умер Милан Кундера, сообщает чешское издание Novinky.cz.
«Ничего не изменило ни то, что уроженец Брно, и его жена Вера с 1975 года жили во французской эмиграции, ни то, что он был лишен чехословацкого гражданства в 1979 году, а через два года президент Франсуа Миттеран предоставил ему французское гражданство. В 2019 году ему вернули гражданство Чехии. Не сказалось и то, что он писал свои романы на французском языке с восьмидесятых годов, - пишет в сегодняшнем некрологе чешский культуролог, языковед и редактор Франтишек Цингер. - Его книги 1960-х годов и последующие работы в изгнании относятся к золотому фонду чешского искусства».
«Кундера поддерживал чешскую культуру на протяжении всего своего изгнания», — сказал о нем его друг Милан Уде.
Из Брно во Францию
Кундера родился в апреле 1929 года. Его отцом был пианист, музыковед и музыкальный педагог Людвик Кундера. Несомненно, именно поэтому молодой Милан научился играть на фортепиано, и музыка занимала свое место не только в его жизни, но и в его творчестве. Двоюродным братом был поэт и переводчик Людвик Кундера.
После школы Милан отправился в Прагу, где изучал литературоведение и эстетику на факультете искусств Карлова университета. После окончания университета начал преподавать мировую литературу.
В 1948 году будущий писатель присоединился к коммунистической партии, которая в тот период была главной в стране. В 1950 году он и еще один чешский писатель Ян Трефулка были исключены из партии за «антипартийную деятельность». Кундера также был исключен из университета. Писатель использовал этот инцидент для написания новеллы «Шутка» (1967).
Кундера принадлежал к поколению чехов, детство которой прошло под влиянием Второй Мировой Войны и немецкой оккупации. Немецкий тоталитаризм пробудил в них положительное отношение к марксизму и коммунистической партии.
С середины 1950-х годов Кундер стал знаменитостью в коммунистической Чехословакии. Кундера написал ряд бурно обсуждавшихся литературных статей, защищал авангардную поэзию с коммунистической точки зрения. Он был главной либералильной силой чешской официальной литературы. В 1956 году его членство в партии было восстановлено.
Хорошо встретили литературное исследование Кундеры под названием «Искусство новеллы: путешествие Владислава Ванчуры в большую этику» (1960). Некоторые чешские писатели критиковали Кундеру за то, что это произведение походило на диссидентское. В 1970 году он был исключен из Коммунистической партии во второй раз. Спустя время его книги исчезли с полок магазинов и библиотек.
В 1975 году с женой покинули Чехословакию и переехали во Францию, где его пригласили преподавать в университете. После эмиграции был лишен гражданства Чехословакии. В 2019 году, 40 лет спустя, Милан Кундера восстановил чешское гражданство.
Путь Кундеры к литературной зрелости был относительно длинным. В 1945 году он опубликовал переводы поэзии Владимира Маяковского.
Первая книга Кундеры вышла в 1953 году в период ярого сталинизма. Это была коллекция лирических поэм «Человек, Дикий Сад». Позднее, он опубликовал еще несколько сборников стихотворений, романы и пьесы, из которых наиболее известны «Вальс на прощание», «Книга смеха и забвения», «Невыносимая легкость бытия», «Бессмертие», «Неизвестность».
Среди многочисленных наград Кундеры Большая литературная премия Французской академии, которую он получил в 2001 году, а также чешская Премия Франца Кафки, присужденная писателю в 2020 году.