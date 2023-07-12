Легенда «Манчестер Юнайтед» по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии

Легендарный 52-летний бывший футболист был доставлен ​​в больницу в Хорватии, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Состояние находившегося в отпуске голландца стабильное.

10 июля его жена Аннемари ван дер Сар сделала заявление о здоровье мужа посредством футбольного клуба «Амстердам Аякс».

«Он все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильное и не угрожает жизни. Каждый раз, когда мы навещаем Эдвина, он может общаться. Мы должны набраться терпения и смотреть за развитием ситуации», — сказала супруга футболиста в своем сообщении.

Ван дер Сар работал в «Аяксе» с 2012 года. Четыре года спустя он стал генеральным директором клуба и занимал эту должность до мая этого года. Легенда голландского футбола ушел в отставку после того, как «Аякс» завоевал бронзовые медали в домашней лиге и выбыл из Лиги чемпионов после 2009 года.