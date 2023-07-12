Легенда «Манчестер Юнайтед» по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии

Несколько дней назад легендарный вратарь голландцев и «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар был доставлен в реанимацию из-за кровоизлияния в мозг. По словам его жены, жизни мужчины ничего не угрожает.
Легендарный 52-летний бывший футболист был доставлен в больницу в Хорватии, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Состояние находившегося в отпуске голландца стабильное.
10 июля его жена Аннемари ван дер Сар сделала заявление о здоровье мужа посредством футбольного клуба «Амстердам Аякс».
«Он все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильное и не угрожает жизни. Каждый раз, когда мы навещаем Эдвина, он может общаться. Мы должны набраться терпения и смотреть за развитием ситуации», — сказала супруга футболиста в своем сообщении.
Ван дер Сар работал в «Аяксе» с 2012 года. Четыре года спустя он стал генеральным директором клуба и занимал эту должность до мая этого года. Легенда голландского футбола ушел в отставку после того, как «Аякс» завоевал бронзовые медали в домашней лиге и выбыл из Лиги чемпионов после 2009 года.
Самые яркие годы своей карьеры Ван дер Сар провел в «Манчестер Юнайтед». Всего за лучший клуб Англии он сыграл 266 матчей. В футболке МЮ он стал четырехкратным чемпионом Англии, а венцом карьеры стал трофей Лиги чемпионов 2008 года.