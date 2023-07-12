SALK и Урмас Рейнсалу должны отчитаться перед комиссией по надзору

Руководствуясь статьей Äripäev ERJK расследует предвыборную кампанию Урмаса Рейнсалу, нового председателя «Отечества», в 2021 году. Ветеран бизнеса и политики Тынис Пальтс, который в настоящее время является членом партии «Отечество», предположительно за деньги предлагал людям организовать телефонную агитацию за Рейнсалу, кандидата в мэры Таллинна. Поскольку оплата могла быть произведена через предприятие Тыниса Пальтса, а платеж связанному с Тынисом Пальтсом юридическому лицу не был заявлен в расходах на предвыборную кампанию, по мнению комиссии, это может быть запрещенным пожертвованием.