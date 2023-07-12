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SALK и Урмас Рейнсалу должны отчитаться перед комиссией по надзору

Мейнхард Пулк
, журналист
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ERJK пытается выяснить, получал ли Урмас Рейнсалу какую-либо незаконную помощь в ходе избирательной кампании 2021 года.
ERJK пытается выяснить, получал ли Урмас Рейнсалу какую-либо незаконную помощь в ходе избирательной кампании 2021 года. Фото: Mihkel Maripuu

Прошло четыре месяца после выборов в Рийгикогу, а в комиссию по надзору за финансированием партий (ERJK) не прекращается поток жалоб на запрещенные пожертвования в ходе избирательной кампании. Но это еще не все: последний случай, получивший широкую огласку, относится к муниципальным выборам 2021 года.

Руководствуясь статьей Äripäev ERJK расследует предвыборную кампанию Урмаса Рейнсалу, нового председателя «Отечества», в 2021 году. Ветеран бизнеса и политики Тынис Пальтс, который в настоящее время является членом партии «Отечество», предположительно за деньги предлагал людям организовать телефонную агитацию за Рейнсалу, кандидата в мэры Таллинна. Поскольку оплата могла быть произведена через предприятие Тыниса Пальтса, а платеж связанному с Тынисом Пальтсом юридическому лицу не был заявлен в расходах на предвыборную кампанию, по мнению комиссии, это может быть запрещенным пожертвованием.

Пальтс подтвердил Delfi, что он действительно заплатил трем звонившим со счета своей компании, но не знал, что такая деятельность запрещена. Рейнсалу заявил ERR, что никакой целенаправленной кампании по мобилизации избирателей по его заказу не проводилось.

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