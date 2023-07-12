Что происходит с жилищным кредитом, когда заемщики разводятся: объясняет эксперт

Ответственность несут оба заемщика

Иногда считают, что если только одна сторона кредитного договора до сих пор выплачивала кредит в одиночку, то другая как бы не связана кредитным обязательством, хотя и связана кредитным договором как созаемщик. При разводе может случиться так, что предыдущий плательщик кредита больше не желает выплачивать кредит в одиночку, и, если другая сторона не начинает платить, быстро возникнет задолженность. Важно понимать, что, согласно договору жилищного кредита, заемщики несут за уплату платежей по кредиту совместную ответственность. Это означает не то, что мы делим платеж по кредиту пополам и каждый платит свою долю, а то, что банк имеет право взыскать весь платеж по кредиту с любого из заемщиков. С точки зрения банка не имеет значения, чей счет назначен основным для удержания платежей по кредиту. В совместно подписанном договоре жилищного кредита оговаривается, как будут удерживаться платежи по кредиту в случае, если на согласованном счете закончатся деньги. Например, в Coop Pank платежи по кредиту удерживаются с основного счета, оговоренного в кредитном договоре, а, если на этом счете в данный момент недостаточно денег, следующим используется счет созаемщика.