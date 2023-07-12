Что происходит с жилищным кредитом, когда заемщики разводятся: объясняет эксперт

При разрыве отношений помимо эмоциональных проблем необходимо решать и практические вопросы, связанные с совместным имуществом и долговыми обязательствами. Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова объясняет, что делать при наличии совместного жилищного кредита.
Практика банка показывает, что если супружеская или сожительствующая пара даже после расставания сохраняет по отношению друг к другу уважение и разумный подход, обычно у них не возникает сложностей при мирном разделе совместного имущества. В большинстве случаев стороны сами приходят к соглашению о компенсации, которую получатель имущества должен выплатить другой стороне, хотя иногда для достижения соглашения прибегают и к помощи суда. Когда соглашение заключено, плательщик компенсации может для ее выплаты обратиться и за банковским кредитом. Coop Pank рассматривает такой кредит, как жилищный, поскольку, по сути речь идет о покупке жилья у другого собственника.
Изменение непременно следует зафиксировать в кредитном договоре
Между собой люди часто оговаривают, что получатель имущества принимает на себя обязательство по кредиту в полном объеме, а другой заемщик освобождается от кредитного договора, но не получает ни имущества, ни возмещения. В случае такой договоренности нужно обязательно обратиться в банк и зафиксировать изменение в том числе и в кредитном договоре. Банк проведет анализ платежеспособности оставшегося заемщика, чтобы убедиться, что он может обслуживать кредит самостоятельно.
Чтобы избежать споров и жить дальше, проще продать совместную недвижимость, погасить кредит и поделить вырученные средства. Если у одной из сторон возникают проблемы с выплатой кредита в одиночку, но обязательство по кредиту является совместным, страдают все стороны, поскольку банк регистрирует накопленную задолженность в реестре нарушений платежной дисциплины в отношении всех заемщиков. Это затрудняет или даже делает невозможным получение кредита в будущем.
Ответственность несут оба заемщика
Иногда считают, что если только одна сторона кредитного договора до сих пор выплачивала кредит в одиночку, то другая как бы не связана кредитным обязательством, хотя и связана кредитным договором как созаемщик. При разводе может случиться так, что предыдущий плательщик кредита больше не желает выплачивать кредит в одиночку, и, если другая сторона не начинает платить, быстро возникнет задолженность. Важно понимать, что, согласно договору жилищного кредита, заемщики несут за уплату платежей по кредиту совместную ответственность. Это означает не то, что мы делим платеж по кредиту пополам и каждый платит свою долю, а то, что банк имеет право взыскать весь платеж по кредиту с любого из заемщиков. С точки зрения банка не имеет значения, чей счет назначен основным для удержания платежей по кредиту. В совместно подписанном договоре жилищного кредита оговаривается, как будут удерживаться платежи по кредиту в случае, если на согласованном счете закончатся деньги. Например, в Coop Pank платежи по кредиту удерживаются с основного счета, оговоренного в кредитном договоре, а, если на этом счете в данный момент недостаточно денег, следующим используется счет созаемщика.
Если заемщики не договариваются о дальнейшей выплате кредита при раздельном проживании и, в связи с этим возникают задолженности, банк связывается с клиентом. Банк попытается выяснить причины возникновения задолженности, чтобы совместно с заемщиками найти решение для дальнейшей выплаты кредита. Если окажется, что кредит не выплачивается просто из-за спора между двумя людьми, Coop Pank порекомендует, чтобы один из заемщиков в любом случае продолжал исправно платить платежи по кредиту. При этом будет разъяснено, какие последствия сопровождают задолженность по кредиту и ее регистрацию в реестре нарушений платежной дисциплины.
Бывали случаи, когда в процессе развода клиенты обращались в банк еще до возникновения задолженности и просили о временном платежном отпуске на время раздела имущества. Coop Pank откликается на такие призывы и проявляет гибкость. Однако в большинстве случаев стороны договариваются между собой о том, кто и как будет выплачивать кредит во время бракоразводного процесса и в дальнейшем, поскольку в целом взрослые люди способны мыслить и действовать рационально даже в сложных ситуациях.