Бригада ВС Великобритании будет интегрирована в состав дивизии Сил обороны Эстонии

«Для Эстонии чрезвычайно важно, чтобы мы продвигались вперед в деле интеграции бригады Великобритании в нашу дивизию. Мы точно знаем, какие подразделения прибудут в Эстонию, и у нас есть план проведения стыковочных учений, чтобы отработать перемещение бригады, предназначенной для нашей обороны, в Эстонию и взаимодействие внутри эстонской дивизии», - сказал министр обороны Ханно Певкур, который отметил, что это было давней целью для Эстонии.

«Командующий Силами обороны должен точно знать, на какие подразделения и технику он может рассчитывать в случае войны», - добавил он

Кроме того, министры обороны договорились о привлечении офицеров Великобритании к работе командования дивизии.