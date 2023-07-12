Бригада ВС Великобритании будет интегрирована в состав дивизии Сил обороны Эстонии

В кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Эстонии Ханно Певкур встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, чтобы обсудить реализацию новых оборонных планов и подписать совместное заявление Эстонии и Великобритании. Стороны также обсудили вопрос интеграции британских подразделений в структуры Сил обороны Эстонии.
«Для Эстонии чрезвычайно важно, чтобы мы продвигались вперед в деле интеграции бригады Великобритании в нашу дивизию. Мы точно знаем, какие подразделения прибудут в Эстонию, и у нас есть план проведения стыковочных учений, чтобы отработать перемещение бригады, предназначенной для нашей обороны, в Эстонию и взаимодействие внутри эстонской дивизии», - сказал министр обороны Ханно Певкур, который отметил, что это было давней целью для Эстонии.
«Командующий Силами обороны должен точно знать, на какие подразделения и технику он может рассчитывать в случае войны», - добавил он
Кроме того, министры обороны договорились о привлечении офицеров Великобритании к работе командования дивизии.
«Эти две основные вещи - стыковочные военные учения и координация управления - являются важной частью укрепления обороноспособности Эстонии и реализации новых оборонных планов. Со своей стороны, мы продолжим развивать нашу инфраструктуру в ускоренном порядке, чтобы поддерживать как постоянное присутствие военных Великобритании, так и, в случае необходимости, прибытие сюда подкреплений», - пояснил Певкур.