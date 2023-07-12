Расследование диверсии на «Северных потоках»: Германия обнаружила новые улики

Германия, Швеция и Дания проводят независимые расследования взрывов на «Северных потоках». Страны отправили свои предварительные выводы в Совбез ООН накануне заседания, собранного по инициативе России, которая пожаловалась, что ее не информируют о ходе следствия, пишет Reuters. «Ни одно из расследований не завершено, и на данный момент еще невозможно сказать, когда они будут завершены. Характер актов саботажа беспрецедентен, а расследования сложны», - говорится в совместном письме трех стран.

Немецкое следствие расследует аренду подозрительной парусной яхты, которая была оформлена таким образом, чтобы «скрыть личность настоящего фрахтователя». «Есть подозрения, что данное судно могло быть использовано для перевозки взрывчатых веществ с целью атаки на газопроводы», - говорится в письме о расследовании немецкой стороны, которая обнаружила в образцах, взятых с лодки, следы подводной взрывчатки. «На данный момент невозможно достоверно установить личности преступников и их мотивы, особенно в отношении вопроса о том, руководило ли инцидентом государство или государственный деятель», - говорится в письме.

Среди людей, арендовавших яхту, были украинцы

Как ранее писали немецкие СМИ, следствие изучает версию, согласно которой к взрывам могла быть причастна легкая яхта «Андромеда». Речь идет о небольшом гражданском судне, которое вышло из немецкого порта в городе Росток 6 сентября и, судя по выводам следствия, было и в районе взрывов. Яхта провела в море в общей сложности порядка двух недель и за неделю до взрывов сделала небольшую остановку в Польше.