Эстония спишет более 720 000 доз вакцин от коронавируса

Изначально Эстония в этом году должна была закупить у компании Pfizer/BioNTech в рамках единого тендера ЕС 1,3 млн доз вакцины, но в результате переговоров под руководством Еврокомиссии это количество было значительно сокращено, сказал ERR советник по коммуникации Министерства социальных дел Неэме Райдвере.

Теперь Эстония обязана закупить 239 000 доз вакцины в период с 2023 по 2026 год.