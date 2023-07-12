Эстония спишет более 720 000 доз вакцин от коронавируса

За первые шесть месяцев текущего года в Эстонии было списано около 728 000 доз вакцин от Covid-19, инъекций сделано более 11 000, пишет Rus.ERR.
Изначально Эстония в этом году должна была закупить у компании Pfizer/BioNTech в рамках единого тендера ЕС 1,3 млн доз вакцины, но в результате переговоров под руководством Еврокомиссии это количество было значительно сокращено, сказал ERR советник по коммуникации Министерства социальных дел Неэме Райдвере.
Теперь Эстония обязана закупить 239 000 доз вакцины в период с 2023 по 2026 год.
В то же время за первое полугодие страна списала почти 728 000 доз вакцин, и по состоянию на конец июня на складе оставалось еще 732 000 доз вакцин. Почти три четверти списанных доз – это вакцины производства Pfizer/BioNTech, около двух третей оставшихся на складе вакцин – это также препараты Pfizer.