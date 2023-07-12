Взрывы в Севастополе

«Что за звуки выстрелов/взрывов сейчас слышны в городе?» - писали в среду рано утром обеспокоенные пользователи соцсетей, живущие в Севастополе.



«Что гремит? И что горело с утра на Северной? (северная часть города, отделенная от центра Севастопольской бухтой - прим.ред.)», - спрашивали свидетели задымления в городе.



«На Тараса Шевченко очень слышны выстрелы», - дополняли тревожную неопределенность жители Гагаринского района с противположного берега бухты.



«Район молочной балки, громко очень взрывается», «На ПОРе (площадь Октябрьской революции около Стрелецкой бухты - прим.ред.) тоже слышны бабахи», «Индустриальна тоже громко бахает», «На Фиоленте (южная окраина города – прим.ред.) тоже слышно» - пестрела лента сообщениями очевидцев внезапной канонады.