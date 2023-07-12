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Взрывы в Севастополе

Оккупационные власти говорят об «учениях»
, журналист
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Растерянный пожарный на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотников. Крым, 29 апреля 2023 года.
Растерянный пожарный на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотников. Крым, 29 апреля 2023 года. Фото: EPA

12 июля жители Севастополя были встревожены звуками взрывов и стрельбы, которые были слышны сразу в нескольких районах этого военного порта. Оккупационные власти поспешили заверить население, что речь идет об учениях. Rus.Postimees напоминает о предыдущих «учениях» и «хлопках» и всматривается в будущее Крыма.

«Что за звуки выстрелов/взрывов сейчас слышны в городе?» - писали в среду рано утром обеспокоенные пользователи соцсетей, живущие в Севастополе.

«Что гремит? И что горело с утра на Северной? (северная часть города, отделенная от центра Севастопольской бухтой - прим.ред.)», - спрашивали свидетели задымления в городе.

«На Тараса Шевченко очень слышны выстрелы», - дополняли тревожную неопределенность жители Гагаринского района с противположного берега бухты.

«Район молочной балки, громко очень взрывается», «На ПОРе (площадь Октябрьской революции около Стрелецкой бухты - прим.ред.) тоже слышны бабахи», «Индустриальна тоже громко бахает», «На Фиоленте (южная окраина города – прим.ред.) тоже слышно» - пестрела лента сообщениями очевидцев внезапной канонады.

Глава оккупационной российской администрации города Михаил Развозжаев лишь через несколько часов заявил, что ничего страшного для привычной жизни гражданских лиц в Севастополе 12 июля не происходит.

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