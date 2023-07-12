Евросоюз выделил пять миллионов евро на обновление жилой среды Мустамяэ

В рамках внешнего проекта SOFTacademy разрабатывается модель одновременной реновации панельных многоэтажек и улучшения пространства между домами, это должно поддержать проведение комплексной реновации. Цель проекта - сделать один из жилых кварталов района Мустамяэ более привлекательным с точки зрения условий для жизни: наладить микроклимат квартала, оживить общественную деятельность и создать более уютную среду.

«Таллинн намерен ускорить реновацию зданий, обращая отдельное внимание на повышение качества городского пространства между домами. Для этого помимо технической стороны реновации, необходимо направить внимание также на сотрудничество и применение инновативных решений. В данном случае финансовая поддержка направлена на реализацию крупнейшего получившего финансирование проекта последних лет. Реализация проекта поспособствует проведению реновации кварталов с панельной застройкой не только в Мустамяэ, но и в других районах», - сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.

По словам старейшины района Мустамяэ Айвара Рийсалу, для Мустамяэ, как для старейшего района Таллинна с панельной застройкой, этот проект вновь станет возможностью стать своего рода первопроходцем в сфере городского развития. «История имеет тенденцию к повторению: 61 год назад Мустамяэ был первым районом крупной панельной жилой застройки, теперь здесь впервые в городе будет проведено обновление исторического жилого фонда и городского пространства», - отметил Рийсалу.