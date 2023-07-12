Нужно расфасовать 2200 тонн огурцов: завод Põltsamaa нанял более ста дополнительных работников

Примерно половина - или около 1000 тонн огурцов - поступает с эстонских полей, в таком же объеме производят и огуречные заготовки для эстонского рынка. Больше всего огурцов для завода Põltsamaa выращивают на фермах в Вильяндимаа, но огурцы поступают также из Вырумаа, Пылвамаа, Тартумаа, Рапламаа и Ляэне-Вирумаа. Перед началом сезона завод Põltsamaa раздает фермерам-партнерам специальные семена. Огурцы также являются для Põltsamaa важной статьей экспорта: 43 процентов продукции экспортируется в Финляндию, Швецию, Латвию и Литву.

По словам руководителя по закупкам Orkla Eesti Пеэтера Кибе, урожай огурцов всегда зависит от погоды, которая, как правило, удивляет и становится для производителя вызовом: «Из-за весенних ночных заморозков несколько полей сильно пострадали: частично были заложены новые поля, частично высажены новые растения. Сбор урожая затруднили сильные ливни в начале июля. Впрочем, несмотря на капризы погоды, мы все же получим необходимое количество огурцов».

Чтобы завершить запланированное производство в течение пары месяцев, завод Põltsamaa концерна Orkla нанимает дополнительно около 130 сезонных рабочих. Всего в производстве огуречных заготовок задействовано около 180 человек.

«Для нас разгар летних отпусков - самый напряженный период года. В сжатые сроки мы должны обеспечить весь запас огурцов на следующий год, поэтому дополнительная рабочая сила имеет решающее значение», - добавил Кибе.

Когда огурцы будет законсервированы, Põltsamaa продолжит производство других овощных заготовок. Помимо огурцов, в различные консервы, готовые супы, салаты и заготовки также попадает 800 тонн тыквы, 1050 тонн капусты, 280 тонн свеклы, 390 тонн картофеля, 200 тонн моркови и 120 тонн кабачков. Всего консервируется 5200 тонн овощей, из которых 3600 тонн отечественного производства.