Злоумышленники облюбовали мойки самообслуживания: украден очередной контейнер для монет

Полиция расследует кражу контейнеров для монет с автомоек в волости Тори и в Пярну.

В ночь на 4 июля с панели управления мойки самообслуживания в волости Тори был похищен контейнер для монет. Преступники нанесли ущерб на сумму 3500 евро. Во вторник полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.