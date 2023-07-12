Злоумышленники облюбовали мойки самообслуживания: украден очередной контейнер для монет

За последние две недели уже вторая мойка самообслуживания подверглась нападению злоумышленников. Ущерб превысил 3000 евро.
Полиция расследует кражу контейнеров для монет с автомоек в волости Тори и в Пярну.
В ночь на 4 июля с панели управления мойки самообслуживания в волости Тори был похищен контейнер для монет. Преступники нанесли ущерб на сумму 3500 евро. Во вторник полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.
26 июня ночью в полицию поступило сообщение о том, что на мойке самообслуживания в Пярну был похищен контейнер для монет, в котором находились монеты на сумму 400 евро. В результате повреждения оборудования и кражи был нанесен ущерб в размере 2900 евро.