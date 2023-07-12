Саммит в Вильнюсе: Украине предложены только гарантии за рамками НАТО

Прибыв на встречу, Владимир Зеленский сказал, что хочет достичь общего понимания относительно условий вступления Украины в НАТО. «Мы сегодня боремся за то, чтобы получить эти гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО», — сказал он.

Вместо полного состава НАТО в игру со своим соло вступили страны «Большой семерки», шесть из которых являются ведущими членами НАТО. «Большая семерка» объявит рамки, в соответствии с которыми страны позже отдельно согласуют свои двусторонние соглашения с Украиной о военной помощи.

Западные страны ставят целью послать президенту РФ Владимиру Путину четкий сигнал о том, что он не может продолжать затягивать войну в надежде на ослабевание международной поддержки Украины. «Это многостороннее заявление посылает России важный сигнал о том, что время не на ее стороне», — заявила советник Белого дома по европейским делам Аманда Слоут.

Президент США Джо Байден ранее предлагал Украине создать модель, подобную той, что работает с Израилем, которому Вашингтон обещал военную помощь в размере 3,8 миллиарда долларов в год в течение десяти лет.

Вчера Германия объявила, что направит в Украину дополнительные танки, противоракетные комплексы Patriot и бронетранспортеры примерно на 700 миллионов евро. Франция объявила о развертывании ракет большой дальности SCALP, а коалиция из 11 стран объявила, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе.

Лидеры НАТО пообещали в первый день саммита, что будущее Украины - это полноправное членство в альянсе и что процесс вступления для Киева будет сокращен. «Мы можем направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, если союзники согласятся на это и будут выполнены условия», — говорится в заявлении.

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя решение руководства НАТО о членстве Украины, заявил, что этого недостаточно, и выразил надежду, что страна, защищающаяся от российского вторжения, через несколько дней сможет стать членом альянса. «На мой взгляд, этого абсолютно недостаточно», — сказал Дуда журналистам.