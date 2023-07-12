Сакс: крупным странам НАТО не хватает видения послевоенной системы безопасности в Украине

По словам эксперта по безопасности, наиболее конструктивной частью саммита НАТО в Вильнюсе стало обещание Украине дополнительных гарантий безопасности, что в первую очередь выражается в новых и более долгосрочных поставках вооружений.

По словам Сакса, создается впечатление, что по крайней мере крупнейшие страны-члены НАТО не имеют четких стратегических целей для достижения мира и видения послевоенной системы безопасности. «Скорее, они пытаются урегулировать военный конфликт, не затрагивая существующие с Россией отношения в сфере безопасности. Отсутствие четкого общего видения делает действия вовлеченных сторон визуально неопределенными», - заявил эксперт по безопасности.