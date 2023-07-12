Попытка похищения секретных данных: на саммите НАТО Microsoft отразила хакерскую атаку

За атакой стоит хакер или группа хакеров Storm-0978. Ранее этот же злоумышленник уже пытался атаковать оборонные и правительственные учреждения в Европе и Северной Америке.

Фишинговая кампания была направлена ​​на использование уязвимости в системе безопасности CVE-2023-36884, позволяющей удаленно запускать программы на компьютере пользователя. Атака была проведена по типичной фишинговой схеме: пользователю по электронной почте отправлялась, казалось бы, невинная ссылка для загрузки документа Word, но при ее открытии запускалось окно для удаленного доступа к компьютеру.

Для получения данных от участников Вильнюсского саммита НАТО была использована простая приманка: им был разослан вроде бы официальный документ, связанный с проведением Всемирного конгресса украинцев, который на самом деле был заражен. Адрес сайта также был очень похож на реальный.

Storm-0978 (или RomCom, что также является названием их бэкдора) - киберпреступная группировка из России, известная Microsoft как организатор операций по распространению вымогательских программ, а также целенаправленных атак на конкретные цели.

Наиболее известным «продуктом» Storm-0978 является бэкдор под названием RomCom, который внедряет в компьютер жертвы программу-вымогатель. Он шифрует данные пользователя и требует выкуп в обмен на криптоключ, необходимый для их разблокировки.

По данным Microsoft, эта программа-вымогатель тесно связана с вредоносной программой Industrial Spy, распространение которой впервые было замечено в мае прошлого года.