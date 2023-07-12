Банк: рынок лизинга претерпевает серьезные изменения

«Продолжающийся рост Euribor окажет непосредственное влияние на получателей лизинга, которым необходимо будет учитывать этот аспект как при обслуживании лизинга автомобиля, так и при оформлении лизинга нового автомобиля», – говорит Соодла.

По словам Соодла, налог на автомобиль также все больше влияет на эстонский рынок лизинга: «Хотя вокруг налога на автомобиль еще много неясностей и вопросов без ответов, одно можно сказать точно – налог на автомобиль не сделает владение транспортным средством дешевле».

В случае с налогом на автомобили глава Luminor Liising говорит, что пока неизвестно, насколько сильно он повлияет на количество обменов существующего автопарка. «Нет ясности относительно того, приведет ли новый налог к более активной замене автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на гибридные или полностью электрические машины. Также неясно, во сколько такая замена может обойтись владельцу и как налог на автомобили повлияет на цены на авторынке», – говорит Соодла.

С другой стороны, необходимо учитывать и налог на регистрацию новых автомобилей, представляющий собой сумму, на которую новый автомобиль станет дороже для владельца: «Налог на регистрацию нового автомобиля окажет прямое влияние на рынок лизинга – если покупка нового автомобиля станет дороже, это, скорее всего, приведет к снижению спроса на рынке лизинга».

Показатели продаж полностью электрических автомобилей растут

Очень важным аспектом, оказывающим сильное влияние на рынок автомобилей и лизинга, является развитие технологий и автомобильной промышленности, причем полностью электрические автомобили все больше завоевывают позиции в Эстонии.

«Если шесть из девяти новых моделей автомобилей, выпущенных в этом году, являются полностью электрическими, это говорит о том, что продажи полностью электрических автомобилей набирают обороты и не остановятся», – говорит Соодла.