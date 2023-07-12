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Не пугайтесь ⟩ Истребители союзников проведут тренировочные полеты на малых высотах

rus.postimees.ee
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Истребитель Eurofighter Typhoon.
Истребитель Eurofighter Typhoon. Фото: Kaitseväe peastaap

На этой неделе размещенные на авиабазе Эмари истребители Eurofighter Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании проведут серию тренировочных полетов, часть из который пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.

Занятия будут проходить 13 и 14 июля над восточной, южной, юго-западной и центральной частями страны в промежутке 10:00-17:30. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

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