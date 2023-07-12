Elering: в поспешном отключении от российской электросистемы для Эстонии существуют большие риски

«Важно понимать, что эстонское государство действует в интересах эстонских потребителей, и для нас важно, чтобы у эстонских потребителей и дальше был свет в домах, и чтобы их не обременяли ненужными расходами, несмотря на политические амбиции Литвы», - пояснила в интервью BNS специалист по коммуникациям компании Elering Кятлин Клеммер.

На сегодняшний день соглашение, подписанное тремя странами Балтии, Польшей и Европейской комиссией в 2018 году, предусматривает, что синхронизация с полосой частот континентальной Европы произойдет к концу 2025 года. До сего времени это соглашение остается в силе, подчеркнула компания Elering.

Однако Литва хочет отсоединиться от российской электросети уже в следующем, 2024 году. Глава Elering Калле Кийк сообщил на прошлой неделе газете Postimees, что Эстония завершит реконструкцию внутренней электросети в начале 2025 года. Поэтому в лучшем случае Эстония была бы готова перенести срок десинхронизации электросетей на год вперед.

Председатель правления Litgrid, компании, управляющей магистральной электросетью Литвы Рокас Масюлис заявил во вторник, что руководители эстонской Elering не хотят быстро покидать российскую электросеть и делают все, чтобы это отсрочить, сообщил Postimees.

Масюлис подчеркнул, что решение об отключении от российской электросети следует принять уже в августе. Страны Балтии в свое время заключили соглашение о десинхронизации электрических сетей и отказе от договора БРЭЛЛ, то есть, системы электросетей, объединяющей Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Этот договор продлевается каждый год в феврале.

«Если мы хотим юридически выйти из договора, то об этом нужно объявить за полгода. До 7 августа нужно сообщить, что договор не будет продлён, и в этом случае можно будет юридически его расторгнуть в феврале следующего года», - пояснил председатель правления Litgrid.