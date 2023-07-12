Зеленский: гарантии Большой семерки не заменят членство в НАТО, Украина в итоге станет членом альянса

Он также выразил уверенность в том, что Украина в конце концов станет членом НАТО после окончания войны, развязанной Россией.

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины заявил, что обязательства «семерки» следует рассматривать «не как замену НАТО, а как гарантии безопасности на пути к нашей интеграции».

«Можно сказать, что результаты саммита хорошие, но было бы оптимально, если бы мы получили приглашение (вступить в НАТО)», - заявил Зеленский на саммите НАТО.

«Лучшая гарантия безопасности для Украины - это быть в НАТО», - сказал президент, добавив, что «слава богу, мы не видим, чтобы кто-то из членов НАТО вступал в войну, страдал, чтобы гибли их люди, чтобы им приходилось защищать свою землю».

«На пути в НАТО мы хотели бы иметь постоянные гарантии, чтобы наши отношения со странами-гарантами были более прочными, и мы хотим иметь соответствующий документ», - сказал он.