Президент Украины Владимир Зеленский в среду в Вильнюсе приветствовал обязательства «Большой семерки» (G-7) перед Киевом, но предупредил, что они не должны заменить собой членство страны в Североатлантическом альянсе.
Зеленский: гарантии Большой семерки не заменят членство в НАТО, Украина в итоге станет членом альянса
Он также выразил уверенность в том, что Украина в конце концов станет членом НАТО после окончания войны, развязанной Россией.
На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины заявил, что обязательства «семерки» следует рассматривать «не как замену НАТО, а как гарантии безопасности на пути к нашей интеграции».
«Можно сказать, что результаты саммита хорошие, но было бы оптимально, если бы мы получили приглашение (вступить в НАТО)», - заявил Зеленский на саммите НАТО.
«Лучшая гарантия безопасности для Украины - это быть в НАТО», - сказал президент, добавив, что «слава богу, мы не видим, чтобы кто-то из членов НАТО вступал в войну, страдал, чтобы гибли их люди, чтобы им приходилось защищать свою землю».
«На пути в НАТО мы хотели бы иметь постоянные гарантии, чтобы наши отношения со странами-гарантами были более прочными, и мы хотим иметь соответствующий документ», - сказал он.
«Иногда очень трудно объяснить партнерам те или иные вещи. Мы находимся в состоянии войны, и партнеры очень хотят нам помочь. Но мы живем в совершенно разных условиях. Мы живем в условиях, когда нам нужно выжить, а наши партнеры хотят помочь нам жить. Но чтобы мы могли жить, нам нужно выжить», - сказал он, отвечая на вопрос о том, как он оценивает договоренность лидеров стран НАТО о том, что Украина будет приглашена в Альянс, когда страны блока придут к единому соглашению об этом и Киев выполнит необходимые условия.
В кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе позднее в среду будет представлен план обеспечения долгосрочной военной помощи Украине со стороны стран G-7.
Поскольку Украине, скорее всего, придется долго ждать, прежде чем она реализует свое стремление стать членом НАТО и получить автоматическую защиту со стороны Альянса, страны G-7 представят временный план, направленный на оказание постоянной помощи. По словам американских официальных лиц, цель этого плана - помочь Украине создать армию, способную защитить себя и сдержать будущее нападение.
Зеленский отметил, что сложившаяся в Украине ситуация требует быстрых реформ в архитектуре международной безопасности. «К сожалению, это дается очень дорогой ценой, ценой наших жизней, мы видим, как бороться с любой агрессией», - отметил он.
«После войны Украина будет членом НАТО»
«Мы понимаем, что наши партнеры помогают нам оружием, это момент выживания, и нам это очень нужно. Мы понимаем, что некоторые боятся сейчас говорить о нашем членстве в НАТО, потому что никто не хочет мировой войны», - сказал Зеленский.
«Мы цивилизованные, порядочные люди, и Украина понимает, что мы не можем быть членом НАТО, пока идет война. Это абсолютно ясно», - сказал президент.
«Я убежден, что после войны Украина будет членом НАТО. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло», - добавил он.
Во вторник лидеры стран НАТО договорились, что Украина будет приглашена, как только будут выполнены определенные условия.
«В моем понимании это означает "когда наша земля будет в безопасности"», - сказал Зеленский.
Украинский лидер сравнил сложившуюся ситуацию со вступлением страны в Евросоюз.
«Кандидатура в ЕС - это тоже был сигнал. В кандидатуре нет членства в ЕС, в кандидатуре есть определенность - это сильная мобилизация для Украины и сильный сигнал для России, что Украина не является членом какого-то другого союза», - сказал Зеленский.
В настоящее время Украине предоставлен статус кандидата в члены ЕС, однако для начала официальных переговоров о вступлении в ЕС Киеву необходимо провести предусмотренные реформы.
В конце июня Европейская комиссия заявила, что Украина продолжает прилагать усилия для начала переговоров о вступлении в блок даже в условиях войны и продолжающихся российских атак, и похвалила ее за реформы в ряде секторов.
Наконец, отвечая на пресс-конференции на вопрос о решении США направить в Украину спорные кассетные бомбы, Зеленский поблагодарил президента Джо Байдена и Конгресс за согласие на их поставки.
Он сказал, что понимает, что люди по-разному относятся к использованию этих боеприпасов, запрещенных более чем в 120 странах, включая многих союзников по НАТО.
Однако Зеленский добавил, что люди должны смотреть на этот шаг с позиции справедливости, отметив, что Россия постоянно использует эти боеприпасы с момента вторжения на территорию Украины в прошлом году.
Новые пакеты помощи
В кулуарах саммита НАТО Зеленский в среду провел встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По итогам двусторонних встреч украинский лидер написал в социальных сетях, что они с канадским премьером обсудили гарантии безопасности Украины на пути в НАТО и договорились о дальнейшей военной помощи в виде бронетранспортеров.
С немцами была достигнута договоренность о дополнительных пусковых установках ЗРК Patriot и ракетах для этих систем.
Зеленский сказал, что поблагодарил британского лидера за предоставленное вооружение, в том числе дальнобойное, и сообщил, что они с Сунаком обсудили гарантии безопасности Украины на пути в НАТО. После переговоров с Альбанезе президент Украины сообщил, что ему удалось получить новый пакет оборонных мер, включающий 30 бронемашин Bushmaster.
После встречи с премьер-министром Нидерландов украинский лидер сообщил, что достигнута договоренность о подготовке украинских военнослужащих к полетам на истребителях F-16 с августа и о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление ПВО и артиллерии Украины.
Макрон Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя и обсудил дальнейшую военную помощь, включая оборудование для разминирования, а также поблагодарил его за ракеты дальнего радиуса действия.
Он поблагодарил всех лидеров за поддержку на пути Киева в НАТО. «Долгосрочные программы поддержки - лучший знак миру, что наша Европа останется зоной безопасности и мира», - написал он в социальной сети Telegram.