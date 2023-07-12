Хватит на несколько учебных заведений: из Тарту в Украину направился огромный грузовик с мебелью

В среду, 12 июля, из Табивере в Украину отправили полный грузовик со школьной и детсадовской мебелью. Речь идет о гуманитарной помощи Тартуской волости Украине.
В последние годы волость Тарту построила новое здание школы в Табивере и Кырвекюла а также новый детский сад в районе Раади и в деревне Маарья-Магдалеэна. В связи с этим вышла из употребления приличная школьная мебель и мебель для детского сада, а также оборудование для большой кухни от Bestmark.
«В основном это относительно современные вещи, которые использовали пять-десять лет. Этой мебелью можно обставить детский сад с пятью-шестью группами и небольшую школу», - пояснил старейшина волости Ярно Лаур.
Получателем помощи является село Маяки (Маяківська сільська громада) в Одесской области. Население села - около 13 000 человек, в нем действуют несколько учебных заведений. Потребность в помощи была вызвана большим количеством внутренних беженцев, которые выехали за пределы зоны боевых действий и теперь нуждаются в детских садах и школах.
Тартуская волостная управа искала получателя помощи через Ассоциацию малых городов Украины, ее представитель и исполнительный директор, Оксана Кирилюк, временно работает в Валмиере.