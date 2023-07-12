Хватит на несколько учебных заведений: из Тарту в Украину направился огромный грузовик с мебелью

В последние годы волость Тарту построила новое здание школы в Табивере и Кырвекюла а также новый детский сад в районе Раади и в деревне Маарья-Магдалеэна. В связи с этим вышла из употребления приличная школьная мебель и мебель для детского сада, а также оборудование для большой кухни от Bestmark.

«В основном это относительно современные вещи, которые использовали пять-десять лет. Этой мебелью можно обставить детский сад с пятью-шестью группами и небольшую школу», - пояснил старейшина волости Ярно Лаур.

В поставку входит мебель для шести детских садов и одной небольшой школы. Фото: Tartu vallavalitsus

Получателем помощи является село Маяки (Маяківська сільська громада) в Одесской области. Население села - около 13 000 человек, в нем действуют несколько учебных заведений. Потребность в помощи была вызвана большим количеством внутренних беженцев, которые выехали за пределы зоны боевых действий и теперь нуждаются в детских садах и школах.