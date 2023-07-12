«Думали, рассуждали, что делать с Украиной». Директор СВР Сергей Нарышкин рассказал о разговоре с главой ЦРУ после мятежа Пригожина

«Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня», - заявил Нарышкин, не уточняя, о каких именно событиях - мятеже Пригожина - идет речь.

«Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло», - сказал глава СВР, опять-таки не вдаваясь в детали.

Однако, по мнению Нарышкина, обсуждение «событий 24 июня», со стороны главы ЦРУ было лишь предлогом. «Потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», - сказал директор СВР, отметив, что разговор с Бернсом продолжался «около часа».