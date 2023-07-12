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На границу с Эстонией отправят подростков ловить диверсантов

Губернатор Псковской области создает свой аналог «гитлерюгенд»
, журналист
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказывает о создании дружины добровольцев, куда смогут вступать все желающие с 14-летнего возраста для борьбы с террористами и диверсантами, июль 2023 года.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказывает о создании дружины добровольцев, куда смогут вступать все желающие с 14-летнего возраста для борьбы с террористами и диверсантами, июль 2023 года. Фото: Telegram-канал телеканала "Первый псковский"

В Псковской области создана «дружина Александра Невского» для борьбы с «диверсантами НАТО». Вступить в отряды добровольцев может любой россиянин, достигший возраста 14 лет.

Для помощи официальным вооруженным структурам РФ, в чьи задачи входит обеспечение безопасности в приграничных территориях, в Псковской области создана так называемая «дружина Александра Невского». Туда набирают всех желающих, начиная с 14-ти лет. Семиклассники смогут бороться с диверсантами и террористами, рассказал губернатор этого российского региона Михаил Ведерников.

«С учетом того, что давление со стороны Запада, блока НАТО пока только усиливается, нужно идти от наиболее вероятного, к наименее вероятному. Чтобы пресечь возможную деятельность диверсионных групп, террористических актов, особенно в приграничных наших муниципалитетах, нужны… можно называть это теробороной, а можно отрядами безопасности. Но мы назвали это - псковская дружина, "дружина Александра Невского". И смысл этого в том, что все от мала до велика, от 14 лет - предельный возраст не ставили - все могут внести свой вклад в безопасность нашего региона», - сообщил чиновник в интервью местному телевидению.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников называет имена псковских военных летчиков, которых убили наемники ЧВК "Вагнер" во время их похода на Москву 24 июня 2023 года.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников называет имена псковских военных летчиков, которых убили наемники ЧВК "Вагнер" во время их похода на Москву 24 июня 2023 года. Фото: скриншот Telegram-канал Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников в 2022 году обещал отправлять к границе с российско-эстонской границе бесплатные автобусы для тех жителей Эстонии, кто решит переехать жить в Псковскую область. В начале нулевых этот чиновник, когда он еще был депутатом в городе Выборг, обвинялся в похищении человека, у которого он вымогал деньги и транспортные средства.

В задачи организации, которая по словам Ведерникова будет набираться исключительно из добровольцев, входит разнообразный функционал, связанный с элементами современных войн. Власти региона на данный момент руководствуются «принципом отработки тех угроз, которые на данный момент наиболее вероятны», уточнил глава региона РФ, который имеет 270 километров общей границы с Эстонией.

«На сегодняшний день это беспилотные летательные аппараты и диверсионно-разведывательные группы, различные теракты», - сказал Ведерников, отметив, что ни в одном государстве мира никто на 100% защищенным себя от вызовов современности чувствовать не может.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и псковский митрополит РПЦ Тихон Шевкунов, известный как «духовник Путина», 2020 год.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и псковский митрополит РПЦ Тихон Шевкунов, известный как «духовник Путина», 2020 год. Фото: Скриншот Youtube

Стоит напомнить, что детей для выполнения военных задач в прошлом в Европе активно привлекали во времена Гитлера в нацистской Германии и при Сталине в СССР. Использование детей в армейских целях по нормам современного международного права является военным преступлением. Международный уголовный суд в Гааге ранее неоднократно рассматривал дела в отношении африканских военных и политиков, которые подобным образом использовали несовершеннолетних. С 2016 года в России существует общенациональное военнизированное детское объединение «Юнармия».

Добровольцы для помощи российским пограничникам ранее появились в другом соседнем с Эстонией российском регионе. В Ленобласти власти начали финансировать отряды добровольцев, которые будут помогать ФСБ охранять государственные границы.

О необходимости стимулирования рублем непрофессиональных силовиков, а энтузиастов из народа еще в 2022 году заявлял экс-директор ФСБ, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. О необходимости такой формы мобилизации чекисты заговорили на фоне колоссальных потерь РФ в Украине. По данным независимых российских журналистов и экспертов, которые ведут учет убитых в Украине российских солдат, за 15 месяцев войны РФ потеряла по меньшей мере 47 тысяч военных, что втрое больше, чем суммарные потери за 10 лет войны СССР в Афганистане. 

Читатели Rus.Postimees еще в начале весны 2023 года заметили патрули казаков на въезде в Россию. Люди в папахах и с саблями были обнаружены около шлагбаума, который отделяет зону таможенного контроля и территорию Ивангорода.

Российские реконструкторы в Ростовской области изображают казаков, которые исторически помогали Москве охранять границы, февраль 2020 года.
Российские реконструкторы в Ростовской области изображают казаков, которые исторически помогали Москве охранять границы, февраль 2020 года. Фото: SCANPIX

О работе «диверсантов» и подозрительных беспилотниках в Псковской области Rus.Postimees сообщал и в этом и в прошлом году. Выявлением диверсантов старательно занимаются и псковские таможенники. В начале июля 2023 года они отправили в тюрьму жителя Украины, который пытался въехать из Латвии с пневматическим оружием и фотокамерой XIX века, которая по версии представителей Северо-Западного таможенного управления РФ нужна для видеонаблюдения.

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