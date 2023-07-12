В Псковской области создана «дружина Александра Невского» для борьбы с «диверсантами НАТО». Вступить в отряды добровольцев может любой россиянин, достигший возраста 14 лет.
На границу с Эстонией отправят подростков ловить диверсантов
Для помощи официальным вооруженным структурам РФ, в чьи задачи входит обеспечение безопасности в приграничных территориях, в Псковской области создана так называемая «дружина Александра Невского». Туда набирают всех желающих, начиная с 14-ти лет. Семиклассники смогут бороться с диверсантами и террористами, рассказал губернатор этого российского региона Михаил Ведерников.
«С учетом того, что давление со стороны Запада, блока НАТО пока только усиливается, нужно идти от наиболее вероятного, к наименее вероятному. Чтобы пресечь возможную деятельность диверсионных групп, террористических актов, особенно в приграничных наших муниципалитетах, нужны… можно называть это теробороной, а можно отрядами безопасности. Но мы назвали это - псковская дружина, "дружина Александра Невского". И смысл этого в том, что все от мала до велика, от 14 лет - предельный возраст не ставили - все могут внести свой вклад в безопасность нашего региона», - сообщил чиновник в интервью местному телевидению.
Михаил Ведерников в 2022 году обещал отправлять к границе с российско-эстонской границе бесплатные автобусы для тех жителей Эстонии, кто решит переехать жить в Псковскую область. В начале нулевых этот чиновник, когда он еще был депутатом в городе Выборг, обвинялся в похищении человека, у которого он вымогал деньги и транспортные средства.
В задачи организации, которая по словам Ведерникова будет набираться исключительно из добровольцев, входит разнообразный функционал, связанный с элементами современных войн. Власти региона на данный момент руководствуются «принципом отработки тех угроз, которые на данный момент наиболее вероятны», уточнил глава региона РФ, который имеет 270 километров общей границы с Эстонией.
«На сегодняшний день это беспилотные летательные аппараты и диверсионно-разведывательные группы, различные теракты», - сказал Ведерников, отметив, что ни в одном государстве мира никто на 100% защищенным себя от вызовов современности чувствовать не может.
Стоит напомнить, что детей для выполнения военных задач в прошлом в Европе активно привлекали во времена Гитлера в нацистской Германии и при Сталине в СССР. Использование детей в армейских целях по нормам современного международного права является военным преступлением. Международный уголовный суд в Гааге ранее неоднократно рассматривал дела в отношении африканских военных и политиков, которые подобным образом использовали несовершеннолетних. С 2016 года в России существует общенациональное военнизированное детское объединение «Юнармия».
Добровольцы для помощи российским пограничникам ранее появились в другом соседнем с Эстонией российском регионе. В Ленобласти власти начали финансировать отряды добровольцев, которые будут помогать ФСБ охранять государственные границы.
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